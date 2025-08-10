“8만원→5만”…올 여름, 오징어 먹으러 여기 가볼까?

태안 앞바다 ‘오징어 대풍’인데…강원 동해안은 어획량↓

충남 태안 앞바다에서 올여름 오징어가 대풍을 맞았다. 울릉도가 오징어 주산지로 알려져 왔지만, 최근 들어 해류 변화와 수온 상승 등 영향으로 태안이 전국에서 가장 많은 위판량을 기록하고 있다.

태안 앞바다에서 잡힌 오징어. 뉴스1

10일 태안군과 서산수협에 따르면 지난달 근흥면 신진항에서 냉장 상태의 선어 861t(위판가 99억원)과 살아 있는 활어 69t(19억원) 등 총 930t의 오징어가 거래됐다. 지난해 같은 달 위판량이 선어 105t(19억원)과 활어 3.9t(1억2000만원) 등 108.9t에 불과했던 것과 비교하면 8.5배 증가한 수치다.

지난 7일 오전 신진항 위판장에서는 하루에만 1만 상자가 거래됐다. 20마리들이 1상자는 최고 5만 1000원, 평균 4만 6000원에 위판됐다. 어획량이 크게 늘면서 소매 가격도 내려갔다. 지난해 여름 20∼25마리 1상자가 7만∼8만원이었지만, 올해는 5만5000∼6만5000원 선에 형성돼 있다.

이번 ‘태안 오징어 풍년’은 여름 피서철과 맞물리며 지역경제에도 훈풍을 불어넣고 있다. 싱싱한 오징어를 맛보려는 관광객 발길이 이어지고, 서울 등 수도권 수산물 시장에서도 태안산 오징어 수요가 늘고 있다.

강원 동해안에서는 상황이 정반대다. 강원자치도 글로벌본부에 따르면 지난달 16∼22일 강원 전역의 오징어 어획량은 29t에 그쳤다. 예년 평균에 크게 못 미치는 수준으로, 어획 부진 여파로 가격은 오히려 치솟았다.

이번주 강원산 오징어 활어 20마리 가격은 최고 29만원까지 올라 지난주보다 8만원 이상 뛰었다.

전문가들은 동중국해 난류 유입과 해수 온도 변화가 오징어의 회유 경로를 바꾼 것이 주요 원인이라고 분석한다. 이에 따라 오징어 어장 중심축이 동해에서 서해로 이동하는 ‘지형 변화’가 뚜렷해지고 있다.