몬스타엑스, 10년 여정 담긴 신보 'THE X' 트랙리스트 공개

18일 수록곡 'Do What I Want' 선공개

멤버 형원, 주헌, 아이엠 작사·작곡 참여

몬스타엑스(MONSTA X). 한윤종 기자

오는 9월 컴백을 앞둔 그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 신보 'THE X' 트랙리스트를 공개했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 8일 몬스타엑스 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 미니 앨범 '더 엑스(THE X)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.

공개된 트랙리스트에는 'Do What I Want(두 왓 아이 원트)'와 타이틀곡 'N the Front(엔 더 프론트)', 'Savior(새비어)', 'Tuscan Leather(투스칸 레더)' 'Catch Me Now(캐치 미 나우)', 'Fire & Ice(파이어 & 아이스)'까지 총 여섯 곡이 수록됐다.

특히, 이번 앨범은 형원, 주헌, 아이엠(I.M)이 다수의 곡 작업에 직접 참여해 완성도를 끌어올렸다.

몬스타엑스 미니 앨범 'THE X' 트랙리스트. 스타쉽엔터테인먼트

평소 자체 컨텐츠 영상에서 앨범 작업을 리드하는 모습을 자주 보여온 주헌은 이번 앨범에서도 'Do What I Want(두 왓 아이 원트)' 'Tuscan Leather(투스칸 레더)'의 작곡에 참여하며 방향 키 역할을 맡았다.

또 아이엠은 'Savior(새비어)'를 형원은 'Fire & Ice(파이어 & 아이스)'의 작사·작곡·편곡을 담당했다.

몬스타엑스는 오는 18일 'Do What I Want(두 왓 아이 원트)'를 선공개하고, 오는 9월 1일 타이틀곡 'N the Front(엔 더 프론트)'를 발매하며 정식으로 컴백한다.

한편, 몬스타엑스는 데뷔 10주년 기념 콘서트 '2025 몬스타엑스 커넥트 엑스(2025 MONSTA X CONNECT X)'를 열고 '2025 KCON LA' 무대에 서며 완전체로 국내외 팬들과 함께해왔다.

최근에는 미국 LA 지역 TV 방송채널 CBS Los Angeles의 아침 뉴스 'KCAL NEWS'와 'KTLA 5'에 출연하며 컴백에 대한 기대감을 높였다.