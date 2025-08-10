“땅 못 내놔” 젤렌스키 배수진 속 美·英 등 서방 긴급 회의

미국 대통령과 영국 외교장관이 공동 주재

우크라·EU·프랑스·독일·이탈리아 등 참여

알래스카 회담에 앞서 협상 전략 조율한 듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 15일(현지시간) 미국 영토 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 러시아·우크라이나 전쟁 휴전에 관해 담판을 지을 예정인 가운데 당사국인 우크라이나는 물론 유럽 동맹국의 의견도 회담에 반영돼야 한다는 목소리가 커지고 있다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 ‘러시아에 대한 영토 할양은 받아들일 수 없다’는 뜻을 밝히며 배수진을 치고 나섰다.

영국에서 여름 휴가를 보내고 있는 JD 밴스 미국 부통령(오른쪽)이 지난 8일(현지시간) 영국 외교부 장관을 위한 공식 별장인 ‘치브닝 하우스’에서 데이비드 래미 영국 외교장관과 만나 대화하고 있다. AP연합뉴스

9일 BBC 방송에 따르면 이날 영국 런던 남동부 켄트주(州)에 있는 외교부 장관 공식 별장 ‘치브닝 하우스’에서 사전에 예고되지 않은 국제회의가 열렸다. 영국에서 휴가를 보내고 있는 JD 밴스 미국 부통령과 데이비드 래미 영국 외교장관이 공동으로 회의를 주재했다. 여기에 젤렌스키의 핵심 측근인 안드리 예르막 우크라이나 대통령실장 등 우크라이나 정부 대표단이 함께했다. BBC는 유럽연합(EU), 프랑스, 독일, 이탈리아, 핀란드 그리고 북대서양조약기구(NATO·나토) 관계자들도 참석했다고 전했다.

이번 회의는 미국 행정부의 요청에 따라 긴급히 소집된 것으로 알려졌다. 회의 결과는 공개되지 않은 가운데 래미는 “정의롭고 지속 가능한 평화를 위해 계속 노력해야 한다”며 “우크라이나에 대한 영국의 지지는 여전히 확고하다”는 원론적 입장만 밝혔다.

오는 15일 알래스카에서 열릴 트럼프·푸틴 정상회담을 앞두고 서방이 러시아에 제시할 협상 카드를 조율하는 자리가 되었을 것이란 관측이 많다. 트럼프는 2022년 2월 전쟁 발발 이후 러시아군이 점령한 우크라이나 동부 영토를 우크라이나가 되찾는 것은 불가능하다고 본다. 아울러 전후 우크라이나의 나토 가입에 대한 러시아의 우려도 인정한다. 둘 다 푸틴의 요구 사항과 대부분 일치한다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(왼쪽부터), 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 트럼프와 푸틴이 오는 15일(현지시간) 미국 알래스카에서 만나 미·러 정상회담을 갖기로 한 가운데 젤렌스키는 본인도 참여해야 한다는 의사가 확고하다. AFP연합뉴스

정작 우크라이나는 배제한 채 트럼프와 푸틴만 만난다고 하니 젤렌스키가 가만히 있을 리 없다. 그는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “우크라이나인들은 점령자에게 땅을 내주지 않을 것”이라며 “우크라이나가 평화를 위한 모든 해결책에 관여해야 한다”고 강조했다. 영토 할양도 불가하지만 일단 트럼프·푸틴 회담에 자신부터 참여해야 한다는 것이다. 1938년 영국·프랑스·독일·이탈리아 4대국 정상이 만나 주권국 체코의 영토를 나치 독일에 할양키로 결정한 뮌헨 회의에 정작 체코 대표는 참석하지 못한 우(愚)를 범해선 안 된다는 뜻으로 풀이된다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 젤렌스키를 거들고 나섰다. 마크롱은 이날 SNS에 올린 글에서 “우크라이나의 미래는 3년 넘게 자유와 안보를 위해 싸워 온 우크라이나인들 없이는 결정할 수 없다”고 주장했다. 이어 “우크라이나의 미래에 대한 모든 회담에 우크라이나를 포함시켜야 한다”며 “유럽의 견해 또한 해결책에 반영돼야 한다”고 덧붙였다. 이날 미국 일부 언론은 젤렌스키가 어떤 형태로든 알래스카 회담에 참여할 가능성을 조심스럽게 전망했다.