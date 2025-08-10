"3개월만 임신"…이민우, 싱글맘 신부 공개

그룹 '신화' 이민우가 예비신부를 공개했다.

이민우는 9일 방송한 KBS 2TV '살림하는 남자들' 시즌2에서 "이제 장가 간다"며 "2013년 1월 일본투어 일정을 마치고 지인을 만나는 자리에서 만났다. (신부가) 홑몸이 아니다. 뱃속에 아이가 있다. 2018년 그 친구를 본 게 마지막이었다. 오랜만에 연락을 했는데, 힘든 시간을 보냈더라. 딸도 있고 이혼도 했다"고 털어놨다.

신부는 재일교포 3세로, 임신 중이다. 전 남편과의 사이에서 낳은 여섯 살 딸도 있다. 이민우와 12년 전 찍은 사진, 현재 모습, 아이 초음파 사진 등도 공개했다. 이민우는 "사귄 지 3개월 만에 찾아온 아이"라며 "태명이 '양양'이다. 강원도 양양에 놀러 가서 생겼다"고 귀띔했다.

아버지는 "나중에 (신부가) 결혼했다가 헤어진 사람이라고 얘기하더라. 처음엔 의아하게 생각했는데, 임신했다고 하니까. 책임을 져야 할 거 아니냐"면서 "우리한테 처음 말했을 땐 임신 6주차였다. 아들이 수입도 적고 사기 당하고 위축됐다"며 걱정했다. 어머니는 "아무한테도 '아들이 결혼한다'고 얘기를 안 했다"며 "이 만큼도 말이 안 나오더라. 안 하고 싶었다. 부모로서 걱정스러운 마음"이라고 토로했다.

친누나도 "동생 여자친구가 결혼에 실패하고, 아이가 있다는 말을 들었을 때 기분이 좀 짠했다"며 "엄마한테 전해 들었고, 민우한테 먼저 아는 척을 안 했다. 얘기 꺼낼 때까지 나도 인정하고 싶지 않았다. 만났다가 헤어질 수도 있는 거라고 생각했다. 솔직히 동생이 행복한 게 좋은 거니까. 재혼이고 아기 있다는 말을 듣고 누나 입장에서는 (결혼) 얘기를 안 하길 바랐다"고 했다.

<뉴시스>