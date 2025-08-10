“아기 울음 사라진 도시”… 전국 97곳, 1년 분만 10건도 안 된다

과천·여주·태백까지 포함… 산모는 줄고, 분만실은 닫힌다

경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사들이 아기를 돌보고 있다. 전국 시군구 3곳 중 1곳은 연간 분만 건수가 10건 미만인 ‘출산 취약지’로 나타났다. 연합뉴스

전국 시군구 3곳 중 1곳은 1년간 분만 건수가 10건도 되지 않는 ‘출산 불모지’인 것으로 나타났다. 인구 감소와 저출생 여파로 산모 자체가 줄어든 데다 분만 시설 부재로 인근 지역으로 원정을 가는 사례가 많기 때문이다.

10일 건강보험심사평가원에 따르면 지난해 전국 의료기관(병원·의원, 종합병원, 상급종합병원, 조산원)에서 이뤄진 분만은 총 23만7484건(올해 4월 심사 결정분 반영)이었다. 이 중 251개 시군구 가운데 연간 분만이 10건 미만인 지역이 97곳(38.6%)에 달했다.

대부분은 군 단위였지만 시 단위에서도 분만 취약 지역이 적지 않았다. 경기 과천시·동두천시·의왕시·안성시·여주시, 강원 태백시, 충남 계룡시, 전북 김제시, 전남 나주시, 경북 문경시·경산시 등이 대표적이다. 군 단위에서는 강원 철원군, 충북 진천군, 충남 홍성군, 전남 강진군·영광군·해남군, 경북 예천군·울진군 등 일부를 제외하면 대부분이 분만 10건 미만이었다.

이 같은 분만 취약 지역 비율은 2022년(37.1%), 2023년(36.7%)과 비슷한 수준이다. 다만 통계청이 출생신고 주소지를 기준으로 집계한 출생아 수와는 차이가 있다. 예를 들어 지난해 출생아 수가 50명 미만인 곳은 영양군(30명), 울릉군(26명) 두 곳뿐인데, 이들 지역의 분만 건수는 모두 10건 미만이었다. 이는 산모가 거주지 밖에서 출산하는 경우가 많다는 뜻이다.

전문가들은 모든 시군구에 분만 시설을 갖추는 것은 현실적으로 어렵다고 지적한다.

윤석준 고려대 의대 교수는 “정부가 분만 취약지 지원 사업을 해왔지만, 분만 건수가 적으면 병원 유지가 힘들다”며 “응급 이송 체계 강화와 배후 지역 연계, 의료기관 네트워크 확충이 더 효율적인 대안이 될 수 있다”고 말했다.