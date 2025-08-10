세계일보
인천도시공사, 노후 아동 시설 ‘꿈의 책방 1호점’ 새 단장

입력 : 2025-08-10 10:49:03
수정 : 2025-08-10 10:49:03
인천=강승훈 기자
iH(인천도시공사)가 미래 꿈나무들이 마음껏 꿈꾸는 공간을 만들고 있다. 바로 대표적 사회공헌사업인 ‘꿈의 책방’을 통해서다. 2014년 서구 가좌동 은가비지역아동센터에 1호점을 선보였으며 11년이 흘러 모두 17곳으로 확산됐고, 안전하고 쾌적한 환경에서 독서·학습에 몰입할 수 있도록 돕는다. 

 

공사는 노후 아동시설 ‘꿈의 책방 1호점’ 새단장이 이뤄진 ‘iHUG Re 꿈의 책방’ 개소식을 최근 열었다고 10일 밝혔다. 앞서 1호점은 센터 내부의 벽 도배와 수납장, 책상 및 의자 교체, iH 임직원 도서 기증 등 리뉴얼을 거친 바 있다.

 

이번 리모델링은 사업비 3000만원을 투입해 독서공간 조명 조도 개선, 좌석 확충, 벽지·바닥 교체 등 전반의 정비가 진행됐다. iH 측은 이달 말에 청학동지역아동센터에 꿈의 책방 17호점 개소를 앞뒀다.

 

류윤기 iH 사장은 “꿈의 책방이 지속적으로 운영될 수 있도록 유지·보수 같은 적극적인 지원을 아끼지 않겠다다”며 “앞으로도 여러 사회공헌 프로그램을 발굴하여 아이들의 밝은 미래를 응원할 것”이라고 말했다.

강승훈 기자

