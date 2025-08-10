개미들 '주식 뺄까 말까' 눈치…세제 개편안 이후 관망세 [수민이가 궁금해요]

지난 4∼8일 코스피 거래대금 전주 대비 19.6% 감소

전문가 "물가 변수 주목…추가 반등 제동 가능성"

지난주 유가증권시장의 일평균 거래 대금이 전주 대비 급락한 것으로 나타났다. 정부의 세제 개편안 발표 이후 정책 불확실성이 부각되면서 투자자들의 관망세가 이어졌기 때문으로 분석된다.

10일 한국거래소에 따르면 지난 4∼8일 유가증권시장의 일평균 거래대금은 15조5608억원이다. 직전 한주(7월 28일∼8월 1일) 일평균 19조3571억원 대비 19.6% 감소했다.

지난 8일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 뉴시스

지난달 31일 3245.44로 거래를 마쳤던 코스피는 장 마감 후 발표된 세제 개편안의 영향으로 1일 3.88% 빠진 3147.75까지 물러났다.

당시 정부는 주식 양도소득세 과세 대상인 '대주주' 기준을 50억원에서 10억원으로 낮추고, 최고 35% 배당소득 분리과세 도입 등의 내용이 담긴 세제 개편안을 공개했다.

특히 '검은 금요일' 다음 거래일이었던 지난 4일 거래대금은 13조7737억원 그치며 5월 26일 13조7485억원 이후 두 달여 만에 최저를 기록했다.

이후 정부가 세제 개편안 수정 가능성을 열어두고 9월 미국의 기준금리 인하에 대한 기대감이 확산하면서 코스피는 4거래일 연속 상승했다. 단 오름폭은 크지는 않았다. 8일에는 닷새 만에 하락했다.

세제 개편안의 향방과 도널드 트럼프 미국 행정부의 품목별 관세 부과 여부, 미국의 물가 동향 등을 일단 지켜보자는 경계심리가 작용한 것으로 보인다.

거래대금 역시 차츰 늘기는 했으나 6월 26일(23조2719억원) 이후 한 달여 만에 최고치를 찍었던 지난달 31일 21조5232억원에는 아직도 크게 못 미치는 수준이다.

지난 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

증권가에서는 이런 눈치 보기 장세가 당분간 이어질 수 있을 것으로 봤다.

대신증권 이경민 연구원은 "코스피가 3100∼3300 박스권 등락을 할 것으로 예상된다"며 "9월 금리 인하 기대가 큰 상황이나 물가 반등이 지속하면서 기대가 후퇴할 가능성도 존재하기 때문에 추가 반등에 제동이 걸릴 수 있다"고 분석했다.

키움증권 한지영 연구원은 "일차적으로는 이번 주, 길게는 8월 말까지 관세 관련 노이즈가 증시 내 머물러 있지 않을까 싶다"면서 "관세 노이즈가 월중 일시적인 주가 변동성 확대로 이어질 수 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있다"고 전망했다.

신한투자증권 리서치본부 강진혁 연구원은 "8월 들어 모멘텀 스타일의 약화가 지속되는 가운데 실적에 따른 종목별 방향성이 차별화되는 흐름을 보이고 있다"고 말했다.