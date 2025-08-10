충남 귀어학교 고령화로 인구 감소하는 어촌에 활력 불어 넣었다

충남도 수산자원연구소가 귀어학교를 통해 노령화하는 어촌에 젊은 어부를 유입시키는 등 활력을 불어 넣고 있는 것으로 나타났다.

통계청 자료(2024년 기준)에 따르면 충남도내 어촌은 고령화 비율이 57%에 달해 어가인구 감소와 고령화로 어려움을 겪고 있다.

충남 귀어학교 어선반 실습.

이에 충남도 수산자원연구소는 어촌 고령화에 대응해 어촌 활력 증진 및 후계 인력 육성을 위한 귀어 교육 전담 기관인 ‘충남 귀어학교’를 운영 중이다. 2020년 제1기부터 2025년 제14기 교육까지 총 252명의 졸업생을 배출했다.

졸업생 가운데 현재 95명이 수산업에 종사하고 있으며 이 중 85명은 도내 정착해 지역 어촌에 활력을 불어넣고 있다. 이 중 어선업 종사자가 49명, 맨손업 종사자가 17명, 양식업 종사자가 16명이고 기타 종사자는 3명이다.

지역별로 보면 △보령 41명 △서천 16명 △태안 15명 △서산 11명 △아산 1명 △청양 1명이다. 이들의 평균 연령은 49.1세이며, 40대 이하 정착자는 40명으로 충남 어촌의 고령화 해소에 큰 도움이 되고 있다.

충남 귀어학교는 어촌 위기에 대응하고 예비 귀어인들의 안정적인 어촌 정착을 위해 5주의 정기교육과 함께 현장실습 심화 교육, 자격증 취득 과정 교육, 귀어학교생 고용 정착 지원 등 각종 교육과 지원사업을 제공 중이다.

졸업 후에도 매년 두 차례 졸업생을 대상으로 관리·관찰(모니터링)을 실시하고 취·창업 지원사업 연계, 수요 반영 보수교육 편성, 사업 시행 정보 알림 등 졸업생 특성에 맞는 맞춤형 관리를 진행하고 있다.

이러한 노력으로 개교 이후 20%대에 머물던 정착률은 올해 30% 후반대로 상승했다.

충남 귀어학교는 귀어인 대상 ‘교육-실습-주거-일자리 원스톱 프로그램’을 담당할 ‘(가칭)귀어플러스센터’ 건립을 차질 없이 준비하고 귀어인의 안정적·성공적 정착을 지속 지원할 계획이다.

장민규 도 수산자원연구소장은 “충남 귀어학교가 현재 고령화 가속 등 어려운 상황에 놓인 지역 어촌에 새로운 활력의 불씨를 지폈길 기대한다”라며 “귀어학교는 체계적인 교육과 맞춤형 사후관리를 지속 강화해 귀어인의 어촌 정착을 돕고 도내 어촌·어업의 활성화를 이끌 것”이라고 말했다.

충남 귀어학교는 지난달 제15기 교육을 마쳤으며 이달 말까지 제16기 교육생을 모집해 어촌 후계 인력을 양성하고 어촌 인력난 해소에 힘을 보탤 방침이다.