경북 울릉군, 제6회 섬의 날 행사 참여

울릉도 관광자원, 특산품 소개 등을 통한 관광 활성화 도모

지역구 더불어민주당 박지원 의원도 참석 눈길

경북 울릉군은 지난 7~10일까지 전남 완도군에서 열린 ‘제6회 섬의 날’ 행사에 참여해 울릉군의 매력을 널리 알리고 타 섬 지역과의 교류를 통해 지역 발전의 발판을 마련했다고 밝혔다.

행정안전부가 주최하고 전라도와 완도군이 주관한 이번 행사는 ‘천천히 돌아보고 섬’을 주제로 완도 해변공원 일대에서 열렸다.

이 행사에는 더불어민주당 박지원(전남 해남·완도·진도) 의원도 참석해 눈길을 끌었다.

경북도 유일의 도서군인 울릉군은 이번 행사에서 홍보 전시관과 감각존 체험 부스를 운영하며 울릉도의 아름다운 관광자원과 우수한 특산품을 적극적으로 홍보했으며, 이를 통해 울릉 관광 활성화에 대한 기대감을 높였다는 평가가 나온다.

울릉군 행사 참가단은 지난 8일 정부기념식을 시작으로 9일 섬 주민 화합의 장 등 주요 행사에 참여하며 울릉군을 알리는 홍보대사 역할을 톡톡히 했다.

다른 섬 지역의 우수 사례를 벤치마킹하는 사절단 역할도 수행해 농업, 수산, 관광 등 다양한 분야의 장점을 배울 수 있는 의미 있는 시간을 가졌다.

울릉군은 지난 7~10일까지 전남 완도군에서 열린 ‘제6회 섬의 날’ 행사에 참여해 울릉군의 매력을 널리 알린 가운데 남한권(오른쪽) 울릉군수가 울릉도 홍보대사에 나섰다.

남한권 군수는 지난 8일 농어민문화체육센터에서 열린 섬지역기초단체장협의회에 참석해 울릉 관광이 직면한 어려움을 설명하고, 관광산업 발전과 여객선 운항 정상화를 위한 시군간 협력과 정부 차원의 적극적인 지원을 건의했다.

특히 남 군수는 울릉 주민 여객선 운임 지원비의 절대적 부족과, 연간 2400억원 규모의 한정된 예산으로 인한 재정적 어려움을 언급하며△울릉 항로 여객선 운임의 대중교통화 △대중교통법 개정을 통한 섬 경제 활성화 △섬 주민 지원 차원에서 일반 여행객까지 운임 지원 확대 등을 제안했다.

아울러 울릉 도서민 운임 지원의 안정적 운영과 확대를 위해서는 추가적인 국비 지원이 반드시 필요하다고 강조했다.

이어 9일 이채익 한국해운조합 이사장과의 조식 간담회를 통해 울릉 주민 이동권 보장을 위한 원활한 여객선 운항 제도 개선과 재정적 어려움 해소 방안을 논의했다.

이 자리에서 남 군수는 △여객선 준공영제 시행 필요성 △독도 방문을 포함한 전국민 여객선 운임 지원 △섬지역 생활물류 지원 폭 확대 등을 제안하며, 도서민의 기본권 보장과 해상교통의 공공성 강화를 위한 정책적·재정적 지원을 거듭 요청했다.

남한권 군수는 “이번 섬의 날 행사를 통해 울릉도의 뛰어난 매력을 널리 알리고, 다른 섬 지역의 발전 사례를 벤치마킹 할 수 있는 소중한 기회였다”며 “앞으로도 다양한 교류와 협력을 통해 울릉군의 지속가능한 발전을 이끌어 나가는 한편, 섬 주민과 관광객 모두가 혜택을 누릴 수 있는 교통·관광 인프라 확충에 최선을 다하겠다.”고 말했다.