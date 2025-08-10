[김정기의호모커뮤니쿠스] 악수

악수는 상대와 손을 맞잡고 흔드는 비언어 커뮤니케이션 행위이다. 신체, 공간, 촉각, 후각, 음성, 시간, 장식물을 활용하는 비언어 행위 중에서 신체를 이용하는 유형이다. 보다 구체적으로는 몸짓, 표정, 눈 움직임과 함께 ‘동작 커뮤니케이션 행위’(kinesics)에 속한다. 악수는 문화적으로 이질적인 공동체에서도 많이 사용하는 보편성이 높은 비언어 행위다.



악수 행위는 맥락에 따라 상징적 의미가 달라진다. 처음 보는 이를 만나서 하는 악수는 ‘안녕하세요’ ‘만나서 반갑습니다’는 인사의 의미이다. 옛 친구를 만나서 하는 악수는 ‘다시 만나 기쁘구나’ ‘건강해서 참 좋구나!’라는 심정을 나타낸다. 밀고 당기는 과정을 거치는 난항을 겪은 비즈니스를 성사한 뒤에 나누는 악수는 ‘이 사업을 함께 하게 되어 기쁩니다’ ‘우리 이 비즈니스를 함께 잘해 나갑시다’라는 감사와 다짐을 표현한다. 라이벌 운동선수가 경기에 앞서 하는 악수는 ‘유감없이 이 경기에 최선을 다하자’ ‘나는 너를 이길 것이다’라는 각오이다. 악수 행위는 동일해도 의미는 차별성을 지닌다.



또한 비언어 행위는 특정한 상황에서는 특정한 비언어 행위가 적절함을 공유하는 문화적으로 학습된 행위이다. 예를 들어 생일을 축하하는 파티 상황에서 큰 목소리, 흥겨운 제스처, 생일 축하 노래는 그 상황에서 기대되는 행위이다. 종교의식을 거행하는 행사에서 적절한 행위는 의식을 거행하는 사람이 이끄는 절차에 부합하는 행위이다. 상황에 적합한 상징적 의미를 대변하는 행위를 예상하기 때문이다. 마찬가지로 장례식에서는 장례식에 맞는 의미를 대변하는 비언어 행위가 있고, 결혼식에서는 결혼식에 맞는 의미를 대변하는 비언어 행위가 있다. 장례식에서 해야 할 행위를 결혼식에서 하거나, 결혼식에서 해야 할 행위를 장례식에서 하면 각각의 상황에서 기대되는 비언어 행위에 대한 ‘기대위반’(‘Nonverbal violations of expectations’, Burgoon)이 발생한다. 위반의 결과는 정서적 불안감, 감정적 자극과 흥분, 긴장감의 고조이다. 위반 행위자에 대한 평가에도 부정적인 영향을 미친다.



지난 4일 더불어민주당의 당 대표로 선출된 정청래 의원은 야당인 국민의 힘이 내란 동조 세력이기 때문에 ‘악수하지 않을 것’이라고 했다. 대화의 상대로 인정하지 않겠다는 의미다. 신임 여당 대표와 야당 대표의 악수는 혈세를 사용하는 정당의 의무인 의회민주주의와 대화 정치를 존중한다는 상징적 의미를 대변하는 행위이다. 여당 대표는 ‘기대위반’ 행위로 국민과 공동체를 불안하게 해서는 안 된다.

김정기 한양대 명예교수·언론학