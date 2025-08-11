물놀이 후 생긴 결막염·외이도염… 방치하면 만성질환 우려

‘여름철 불청객’ 증상 및 대처법



전염되는 바이러스성 결막염

결막에 염증… 충혈·눈꺼풀 부종 등 증상

각막으로 번지면 시력저하 등 올 수도

눈 비비지 말고 수영 후 깨끗이 씻어야



귀에 물 고여 생긴 외이도염

세균·곰팡이 번식해 생기는 경우 많아

치료 시기 놓치면 중이염 이어질 수도

면봉으로 쑤시지 말고 물기 제거해야

여름 휴가철이 지나면 유난히 늘어나는 질병이 있다. 바로 외이도염과 결막염이다. 휴가지에서 물놀이를 즐긴 이후 발생한 경우가 많다. 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템에 따르면 8월 급성 외이도염과 결막염으로 병원을 방문한 환자 수는 2월에 비해 각각 54%, 44% 더 많았다.



외이도염과 결막염은 흔한 질병이라 가볍게 여길 수 있지만, 방치하면 만성적으로 재발하고 감염 가능성도 있기 때문에 주의해야 한다.

사진=게티이미지뱅크

◆‘바이러스성 결막염’… 가족 위생에도 신경 써야

결막염은 눈꺼풀의 안쪽과 안구의 바깥쪽을 덮고 있는 투명한 점막인 결막에 염증이 생기는 질환이다. 결막염은 원인에 따라 바이러스성, 세균성, 알레르기성으로 구분되는데, 물놀이 후 발생하는 결막염은 대부분 아데노바이러스(Adenovirus)에 의한 바이러스성 결막염이다.



이 경우 충혈, 맑은 분비물, 눈곱, 이물감, 가려움, 눈부심, 눈꺼풀 부종 등의 증상이 나타난다. 보통 한쪽 눈에서 시작해 반대쪽 눈으로 옮겨간다.



초기 증상이 가볍다고 방치하면 각막염, 2차 세균 감염, 유행성각결막염 후 각막혼탁 등 합병증이 생기고 만성 질환으로 이어질 수 있다.



황규연 김안과병원 안과 전문의는 “급성 감염이 적절히 관리되지 않으면 염증이 만성화되어 만성 결막염으로 이어지고, 반복적인 눈물 흘림, 충혈, 눈 가려움 등이 지속할 수 있다”며 “아데노바이러스는 결막염뿐 아니라 각막에까지 염증을 유발해 시력 저하, 눈부심, 이물감 등의 증상이 수주에서 수개월까지 지속할 수 있고, 각막혼탁이 남아 시력에 영구적인 영향을 줄 수 있다”고 지적했다.



예방 수칙은 △물놀이 시 고글·물안경 착용 △콘택트렌즈 미착용 △수영 후 손과 얼굴 깨끗이 씻기 △눈 비비지 않기 등이다.

황 전문의는 “물놀이 중 렌즈를 착용하면 각막에 산소 공급이 줄어들고, 렌즈 표면에 세균이나 바이러스가 붙으면 감염 위험이 크게 증가한다. 부득이하게 착용해야 할 경우에는 일회용 렌즈를 사용한 뒤 즉시 폐기하는 것이 바람직하다”고 조언했다. 그는 이어 “바이러스성 결막염은 손에 묻은 병원체가 눈으로 전파되는 것이 주요 감염 경로인 만큼, 눈을 비비지 않고 수영 후 반드시 손과 얼굴을 씻는 것이 중요하다”고 강조했다.



전염성이 높은 만큼 수건, 세면도구, 베개 등 개인 위생용품은 공유하지 않는 등 가정 내 위생에도 신경 써야 한다.



황 전문의는 “감염된 눈에 사용한 안약을 다른 눈이나 가족이 사용할 경우 교차 감염 위험이 있으므로 주의해야 한다”며 “발병 후 10∼14일간 급성기는 전염력이 있는 만큼 타인과 접촉을 최소화하고 의사의 지시에 따라 등원 및 출근 시점을 결정해야 한다”고 조언했다.



◆귀에 고인 물로 통증까지… 외이도염



외이도염 역시 여름철 발생이 많다. 귓바퀴에서 고막까지 이어지는 통로인 외이도에 수영 후 고인 물이 제대로 배출되지 않으면서 세균이나 곰팡이가 번식하며 발생하는 경우가 잦다. 물기를 닦기 위해 면봉으로 물리적인 자극을 강하게 주면서 염증이 생기기도 한다.



발생 초기에는 귀 안쪽에서 가려움이나 이물감을 느끼지만, 증상이 진행되면 통증도 생긴다. 귀에 압력이 차는 듯한 먹먹함을 느끼거나 일시적으로 청력 저하가 나타나기도 한다. 염증이 심하면 누런 분비물이나 고름이 흘러나오기도 한다.



고려대 구로병원 이비인후과 송재준 교수는 “외이도염은 초기에 진단하면 약물치료로 비교적 간단하게 치료할 수 있지만, 치료 시기를 놓치면 염증이 번져 중이염 등 더 심한 질환으로 악화하거나, 외이도염이 반복되며 피부가 두꺼워져 외이도가 협착될 수도 있다”고 말했다.



특히 당뇨병 등 기저질환이 있는 고령자는 외이도 감염이 중이염이나 뇌기저부 골수염으로 이어질 수 있기 때문에 주의가 필요하다.



외이도염을 예방하려면 물놀이 후 귓속 물기를 제거하는 것이 중요하다. 다만 이때 면봉이나 귀이개로 귀 안을 자극하면 안 된다.



송 교수는 “제자리에서 가볍게 뛰어 물을 자연스럽게 빼내고, 드라이기의 바람을 이용해 귓속을 건조하는 것이 바람직하다. 면봉을 꼭 사용해야 한다면 소독된 면봉을 쓰고 너무 깊숙이 넣지 않도록 주의해야 한다”고 당부했다.



많은 사람이 공용 이어폰과 공용 수건 사용을 통한 감염을 우려하지만 외이도염은 전염병이 아니다. 송 교수는 “이어폰이나 수건 사용이 직접적인 영향을 미치지는 않는다”고 밝혔다.