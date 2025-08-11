콜마그룹 경영권을 두고 가족 간 갈등이 깊어지며 ‘오너 리스크’ 장기화 우려가 나오고 있다.
10일 업계에 따르면 창업주인 윤동한 콜마그룹 회장은 최근 대전지방법원에 콜마홀딩스 이사 선임을 위한 임시주총 소집을 허가해달라는 신청을 냈다. 주총 안건에는 윤 회장 본인과 딸 윤여원 콜마비앤에이치 대표, 김치봉 전 콜마비앤에이치 대표 등 8명을 사내이사로, 2명을 사외이사로 선임하는 내용이 담겼다. 윤 회장이 측근들과 이사회에 들어가 장남 윤상헌 콜마홀딩스 부회장의 경영권 독점을 막기 위한 조처로 풀이된다.
앞서 콜마홀딩스가 콜마비앤에이치를 대상으로 경영권 확보를 위해 임시 주총 소집 신청을 낸 데 따른 맞대응이기도 하다. 윤 부회장은 자회사 콜마비앤에이치의 실적 부진을 이유로 윤 대표를 물러나게 하려는 이사진 개편을 시도하고 있다. 법원은 콜마홀딩스가 신청한 임시 주총 소집을 허가했고, 다음 달 26일까지 콜마비앤에이치 임시주총을 열 수 있다. 윤 부회장이 콜마홀딩스 지분 31.75%를 보유하고 있고 우호 세력으로 꼽히는 미국 행동주의 펀드 돌턴인베스트먼트 지분이 5.69%라는 점을 고려하면 윤 회장과 윤 대표가 유리한 상황은 아닌 것으로 평가된다. 윤 회장과 윤 대표 부부 지분율은 각각 5.59%, 10.62%에 그친다.
이번 갈등은 국내 기업의 취약한 지배 구조 문제를 또다시 보여주는 사례로 지적된다. 지주사 체제가 도입되고도 오너 일가 갈등으로 인해 자회사 독립성 침해와 경영 불확실성 등의 문제가 반복돼서다.
콜마그룹 가족 갈등 장기화에 ‘오너 리스크’ 확산
수정 : 2025-08-11 02:27:01
이사 선임 임시주총 허가 받아
아들 경영권 독점 차단에 나서
취약한 지배 구조로 신뢰 흔들
