경북문화관광공사, 우리 아이 안전 위한 특별한 하루 마련

‘어린이 안전문화체험’ 사회공헌 프로그램 운영

경북문화관광공사는 지난 8일 칠곡 지역아동센터 아동들을 대상으로 ‘어린이 안전문화체험’ 사회공헌 프로그램을 진행했다고 10일 밝혔다.

이번 프로그램은 어린이들의 안전 의식 제고 및 문화 체험 기회 확대를 위해 마련된 가운데 안동에 위치한 안전교육체험장, 낙동강생태학습관, 안동한지 등에서 다채롭게 운영됐다.

경북문화관광공사는 지난 8일 칠곡 지역아동센터 아동들을 대상으로 ‘어린이 안전문화체험’ 사회공헌 프로그램을 진행한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 공사 제공

참가 아동들은 △화재·지진·교통사고 등 일상 속 위기 상황을 다루는 체험형 안전교육 △생태환경 보호의 중요성을 배우는 낙동강생태학습관 견학 △전통 한지 공예 체험 등을 통해 안전·환경·문화의 가치를 직접 느끼는 시간을 가졌다.

공사는 이번 프로그램을 통해 안전·환경·문화가 융합된 통합형 사회공헌활동 모델을 실현했으며, 앞으로도 도내 아동과 청소년을 위한 맞춤형 사회공헌 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획이다.

김남일 공사 사장은 “공사는 단순한 나눔을 넘어, 아이들이 안전한 환경에서 배우고 성장할 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 실질적인 ESG 실천 활동을 통해 공공기관의 사회적 책임을 충실히 이행하겠다”고 밝혔다.