저출산 여파… 軍병력 45만명으로 감소

20년 새 사단급 부대 17곳 사라져

저출생 심화에 따라 군 병력이 45만명대까지 내려앉으면서 사단급 이상 부대 17곳이 해체되거나 통합된 것으로 나타났다.

서울역에서 군인이 휴대전화를 들고 이동하고 있다. 연합뉴스

국회 더불어민주당 추미애 의원실이 10일 국방부와 병무청으로부터 제출받은 자료에 따르면 우리 군 병력이 2019년 56만명에서 2025년 7월 45만명으로 6년 만에 11만명이 감소한 것으로 집계됐다. 이는 정전 상황에서 필요한 최소 병력 규모로 여겨지는 50만명보다 5만명 적은 수치다. 우리 군 병력 규모는 2년 전 이미 50만명 이하로 떨어진 상태다.



특히 육군 병사는 6년 새 30만명에서 20만명으로 10만명 이상 줄어든 것으로 나타났다. 간부 선발률(선발 계획 대비 선발 인원)도 2019년 약 90% 수준에서 2024년 50% 수준으로 떨어졌다. 사단급 이상 부대 역시 대폭 준 것으로 나타났다. 병력 감소에 대응하는 과정에서 수립된 국방개혁에 따라 2006년 59곳이던 사단급 이상 부대는 현재 42곳으로 17개 부대가 해체되거나 통합됐다. 경기 동두천에 주둔 중인 육군 제28보병사단이 11월 해체될 예정이다.