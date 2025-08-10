‘尹 격노’ 다음날 임성근·고석 만난 정황… 채해병 특검 ‘구명로비 고리’ 규명 속도 [3대 특검]

성남시 분당구 기지국서 수발신

서로 일면식 없다고 꾸준히 주장



이종섭 ‘적격’ 적힌 심사 서류에

심사위원들 날인만 진술 확보도

채해병 특별검사팀(특검 이명현)은 윤석열 전 대통령의 ‘격노’ 다음 날 임성근 전 해병대 1사단장과 윤 전 대통령의 사법연수원 동기인 고석 변호사가 가까운 곳에 있었다는 사실을 포착하고 이들 사이에서 ‘구명 로비’가 이뤄진 것은 아닌지 수사 중이다.

10일 법조계에 따르면 채해병 특검팀은 2023년 8월1일 고 변호사가 경기 성남시 분당구의 기지국을 통해서 통화한 사실을 확인했다. 같은 날 같은 시간대에 임 전 사단장과 그의 사촌 박철완 검사도 가까운 기지국을 이용한 수발신 내역이 확인됐다. 윤 전 대통령이 ‘격노’한 것으로 알려진 대통령실 수석비서관회의가 열린 다음 날이자, 국방부 검찰단이 경북경찰청에 넘긴 해병대 수사단의 기록을 다시 가져온 날의 전날이다.

이종섭 전 국방부 장관. 연합뉴스

수사를 앞둔 임 전 사단장이 고 변호사에게 법률 자문을 구하고, 주요 혐의자에서 자신을 빼기 위해 로비했을 가능성까지 염두에 두고 조사할 것으로 보인다.

반면 임 전 사단장은 꾸준히 고 변호사와 자신은 일면식 없는 사이라고 주장해 왔다. 그는 이날 “통화 기지국이 인근에 있다는 정황은 고 변호사와 만났다는 의혹을 뒷받침할 수 없다”고 반박했다. 고 변호사도 “자신은 구명 로비와는 아무 관계 없다”고 일축했다.

구명 로비가 다른 루트로 이뤄졌는지 최주원 전 경북경찰청장이 대통령실, 극동방송 관계자 등과 통화한 기록 등을 토대로 조사를 이어갈 방침이다.

채해병 특검팀은 이종섭 전 국방부 장관 ‘도피성 출국’ 의혹과 관련해 주호주대사 심사 과정에서 불법적인 정황이 없는지도 살펴보고 있다. 특검팀은 호주대사 임명 과정에서 심사가 서면으로 진행됐고, ‘적격’이라고 적힌 서류에 심사위원들이 날인만 했다는 외교부 관계자 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

앞서 대통령실 행정관 A씨는 특검 조사에서 “이원모 전 대통령실 인사비서관이 2023년 12월7일 외교부에 전화해 호주대사 임명 절차를 준비하라고 지시했다”고 진술했다. 이날은 법무부가 공수처 요청에 따라 채해병 순직 사건 관련 직권남용 혐의 피의자인 이 전 장관을 출국금지 조치하기 전날이다. 이를 토대로 대통령실이 이 전 장관의 출금 여부를 알고 있었던 것은 아닌지 조사할 것으로 전망된다.