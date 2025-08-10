폭염 피해 공항 찾는 노인들 “최고의 피서지”

종일 에어컨 빵빵한 공항 대합실

어르신 모여 앉아 TV 보며 담소

편안한 옷차림에 낮잠 청하기도



“집에선 냉방비 부담 크고 무료해

공짜 지하철 타며 ‘마실’ 오기 좋아

여행객 구경도 하면 하루가 금방”

“시원하지, 하루 종일 TV 볼 수 있지, 우리한테는 최고의 피서지여.”



더위가 기승을 부린 10일 오후 서울 강서구 김포국제공항 국제선 터미널 1층 대합실. 로비의 동쪽과 서쪽 TV 앞 의자에는 20여명의 노인이 앉아 뉴스를 보고 있었다. 노인 대부분은 운동화에 등산복과 같이 간편한 옷차림이었다. 일부는 피서지에 온 듯 슬리퍼나 샌들을 신고 있었다. 간식거리를 챙겨와 나눠 먹으며 담소를 나누거나 나란히 앉아 눈을 감고 낮잠을 청하는 이들도 보였다.

8일 오후 폭염을 피해 김포공항으로 피서를 나온 어르신들이 국제선 1층 로비에서 TV를 보며 시간을 보내고 있다. 박연직 선임기자

이들 노인은 대부분 30도를 웃도는 폭염을 피해 공항으로 나온 ‘공항 피서족’이다. 노인들은 여름나기가 쉽지 않다. 집에서 온종일 있을 경우 에어컨 비용을 감당할 수 없고 그렇다고 집 근처 카페에 가서 커피 한 잔 시켜 놓고 하루 종일 있는 것은 눈치가 보여 사실상 불가능하기 때문이다. 서울 성동구에 사는 이경욱(70)씨는 “김포공항 대합실은 추울 정도로 시원한 데다 물을 마음대로 마실 수 있어 친구들과 매일 온다”며 “서울시내에서 이만한 피서지는 없다”고 말했다.



수도권 어디서나 지하철로 연결되는 편리한 교통여건 때문에 김포공항은 평일 50여명의 노인들이 운집하는 ‘피서 성지’로 급부상하고 있다. 만 65세 이상 노인과 장애인, 국가유공자 등은 지하철 무임승차 대상이기 때문에 교통비가 들지 않는 것도 공항이 최고의 피서지로 손꼽히는 이유다.



쇼핑몰과 바로 연결되는 점도 한여름 피서지로서 김포공항이 뜨고 있는 요인 중 하나다. 대합실에서 TV를 보다 지루하면 쇼핑몰로 옮겨 쇼핑객을 구경하거나 ‘윈도쇼핑’을 할 수 있다. 지하철에서 내려 공항 대합실로 이동하고 중간에 쇼핑몰로 옮겨 다닐 경우 걷는 거리가 만만치 않아 운동 효과도 기대할 수 있다. 쇼핑몰에 왔다가 이곳에서 쉬고 있다고 말한 한 80대 노인은 “통창이라 밖이 훤히 보이는 게 전망도 좋고 시원하니 너무 좋다”며 “왜 여기서 모여 쉬는지 알 것 같다”고 했다.

점심시간에는 공항 대합실에 위치한 햄버거 가게에서 간단하게 요기를 하거나 쇼핑몰 식당가에서 한끼를 해결할 수 있다. 그렇다 보니 노인 부부나 친구들끼리 단체로 공항을 찾는 이들도 상당하다. 동네 친구들과 공항으로 ‘마실’을 왔다는 박모(75·여)씨는 “도시락과 커피를 준비해와 먹을 수 있어 돈 한 푼 안 들이고 시원하게 여름을 보낼 수 있는 곳이 공항”이라고 엄지를 치켜세웠다.



또 다른 공항 피서객 최모(81)씨는 “무료하게 집에 있으면 시간도 안 가고 냉방비도 무시 못해 여름 한 철은 집사람과 함께 공항에 와서 시원하게 보낸다”고 밝혔다. 또 노인들은 “여행을 떠나거나 갔다 오는 사람들 얼굴이 모두 환해 보여 좋다”며 “외국인과 종종 연예인들 보러 오는 젊은이들을 보다 보면 하루가 금방 간다”고 귀띔했다.



이들 공항 피서족은 인천국제공항을 번갈아 가면서 여름을 보내기도 한다. 일주일에 한 번 정도는 공항철도를 이용해 인천국제공항을 찾아 기분전환을 한다는 것이다. 인천공항의 한 환경미화원은 “일부 어르신들은 돗자리까지 갖고 와 공항 구석에서 편하게 피서를 하는 경우도 있다”며 “시원한 곳에서 여행객 구경하다 보면 지루하지 않게 하루를 보낼 수 있어 많이 오시는 것 같다”고 말했다.