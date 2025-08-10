대구서 방화 추정 화재… 일가족 3명 사망

어머니·자녀 2명 숨진 채 발견

현장에 성냥… 경찰, 경위 조사

10일 새벽 시간대 대구 한 아파트에서 방화로 추정되는 화재가 발생해 어머니와 자녀 등 일가족 3명이 숨졌다. 경찰과 소방 당국은 총 4곳의 발화 지점과 발화 지점 주변에 양초와 성냥이 다량 놓여 있었던 것을 확인했다.

경찰과 대구소방본부 등에 따르면 이날 오전 3시35분 대구 동구 신천동 한 17층 아파트 11층에서 불이 났다. 주민 신고를 받고 출동한 소방 당국은 19분 만에 화재를 진압했으나 현장에는 일가족 3명이 숨진 채 발견됐다. 사망자 중 자녀 A(13)군과 B(11)양은 안방에서 나란히 누워 숨진 채 119구조대원에 발견됐다. 어머니 C(47)씨는 아파트 화단에서 추락한 상태로 발견돼 병원에 이송됐으나 사망 판정을 받았다.

10일 대구 동구 아파트에서 방화로 의심되는 불이 난 뒤 일가족 3명이 숨진 채 발견됐다. 사진은 그을린 현관문과 폴리스라인이 설치된 화재 현장. 연합뉴스

정확한 추락 시점을 확인할 폐쇄회로(CC)TV나 유서는 발견되지 않았다. 사망한 일가족과 함께 사는 아버지는 당시 출근했던 것으로 확인됐다. 사망자들에게 별다른 외상 흔적은 발견되지 않았다. 경찰은 이들 가족이 기초생활보장 수급자나 차상위 계층은 아니었던 것으로 파악했다. 이날 불로 주민 3명이 연기를 흡입하는 등 경상을 입었고 20명은 자력으로 대피했다. 불이 난 아파트는 1998년 사용 승인된 곳으로 스프링클러 설치 대상이 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 아버지 등 유가족을 대상으로 사건 경위를 조사한 뒤 정확한 사인을 밝히기 위해 피해자들 시신을 부검할 계획이다.