‘이주노동자 지게차 괴롭힘’ 가해자 과태료 300만원

벽돌공장서 동료 묶어 학대해

전남 새우양식장선 外人 감전

1명 사망… 1명 의식불명 상태

지게차 깔린 베트남인 결국 숨져

외국인 노동자를 지게차로 들어 올려 논란이 된 벽돌공장 직원에게 과태료 300만원이 부과됐다.

고용노동부는 전남 나주시 한 벽돌 제조 사업장에서 발생한 외국인 노동자 괴롭힘 사건에 대한 근로감독 결과 직원 A씨를 근로기준법 위반 혐의로 입건했다고 10일 밝혔다. A씨는 올해 2월 같은 사업장에서 근무하던 스리랑카 국적의 B씨를 벽돌 더미에 묶어 지게차로 들어 올렸고, 이를 주변 동료들이 촬영한 동영상이 지난달 공개되면서 논란이 됐다. 이재명 대통령은 해당 영상에 대해 “눈을 의심했다. 소수자, 약자에 대한 용납할 수 없는 폭력이자 명백한 인권유린”이라고 지적했다.

광주전남이주노동자인권네트워크가 지난달 공개한 영상의 한 장면. 전남 나주 소재 한 벽돌공장에서 스리랑카 출신 이주노동자가 비닐로 벽돌 더미에 묶여 지게차로 옮겨지고 있다. 광주전남이주노동자인권네트워크 제공

근로감독을 실시한 고용부는 A씨의 행위가 근로기준법에서 명시적으로 금지한 ‘폭행’에 해당한다고 판단하고 A씨를 입건했다. 폭행 금지 위반은 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금형에 처할 수 있다. A씨는 이번 사건과 관련해 지난달 특수감금, 특수폭행 등 혐의로도 입건된 상태다. 고용부는 또 A씨의 행위가 ‘직장 내 괴롭힘’이라고 보고 과태료 300만원을 부과했다.

아울러 해당 업체가 외국인 8명을 포함한 재직·퇴직자 21명의 임금·퇴직금 2900만원을 체불한 사실도 적발했다. 여기에는 B씨에 대한 25만원의 체불도 포함됐다.

한편 외국인 노동자들의 열악한 근무 환경 등에 따른 사건사고는 끊이지 않고 있다. 이날 오후 4시14분 전남 고흥군 두원면 한 새우양식장에서는 태국·베트남 출신 노동자 2명이 작업 도중 감전됐다. 이들은 심정지 상태로 인근 병원에 옮겨졌으나 태국 출신은 사망 판정을 받았고 베트남 출신(37)은 의식 불명 상태다. 이들은 양식장 내 수중 3.5m 아래 담수정화시설 수중모터를 정비하다가 변을 당한 것으로 알려졌다.

앞서 전남 곡성군 한 과수원에서도 농로에서 작업 중이던 외국인 노동자 1명이 쓰러진 지게차가 깔려 의식불명 상태에 빠졌다가 결국 사망했다. 전남소방본부에 따르면 9일 오전 8시45분 곡성군 월봉리 한 농로에서 지게차가 전도되면서 작업 중이던 30대 베트남 출신 노동자가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 이날 결국 숨졌다.