제주도지사, 광복 80주년 맞아 울릉도·독도 방문… 해양문화협력·교류 새 지평 열다

해녀 합동 물질시연·어촌계 업무협약 등 상생 협력 강화

경북 울릉군은 지난 7~8일까지 제주특별자치도 오영훈 도지사, 제주특별자치도의회 이상봉 의장, 제주특별자치도 김광수 교육감, 장영미 제주해녀문화협회 회장 등 관계자 48명이 울릉군과 독도를 방문한 가운데‘제주-울릉 해양문화협력 및 교류행사’를 성황리에 마쳤다고 10일 밝혔다.

이번 방문은 두 지역이 가진 해양문화 자원과 섬의 특성을 공유하며, 해양관광·문화·어업 분야의 상생 발전 방안을 모색하기 위해 추진됐다.

방문 첫날인 7일 울릉도·독도연해양구기지, 나리분지, 안용복기념관, 독도의용수비대기념관, 독도박물관을 잇따라 둘러보며 울릉도와 독도의 인문·역사와 지리적 가치와 자원적 중요성을 되새겼다.

또한 독도가 속한 도동어촌계와 제주해녀협회는 업무협약을 체결해 해녀문화의 지속적인 보존과 지역 간 어업교류를 강화하기로 합의한 가운데 향후 어업 교류의 새로운 전기를 마련했다는 평가다.

둘째 날인 8일 이들 교류단은 독도를 방문해 제주·울릉 해녀들이 함께 우리땅 독도 바다에서 해산물을 채취하는 ‘합동 물질시연’을 선보였으며, 바다 위에 대형 태극기를 펼쳐 보이는 퍼포먼스를 진행했다.

오영훈 도지사, 제주특별자치도의회 이상봉 의장, 제주특별자치도 김광수 교육감, 장영미 제주해녀문화협회 회장 등 관계자 48명은 지난 7~8일 울릉도와 독도를 찾아‘제주-울릉 해양문화협력 및 교류행사’를 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 울릉군 제공

아울러 제주 해녀들이 준비한 ‘해녀밥상’을 독도현지에 근무하는 119구조본부, 포항지방해양수산청, 독도관리사무소 직원들에게 전달해 감사의 마음을 전했다.

이번 행사는 광복 80주년 맞아 해양문화유산의 가치와 전통을 널리 알리고 독도가 과거 선조들의 생활 터전이자 현재도 어로활동이 이루어지고 있는 명백한 우리 영토임을 대내외에 알리는 상징적인 행사로 주목 받았다.

오영훈 지사는 “독도는 우리 해양영토의 상징이며, 울릉군과 제주도가 함께 힘을 모아 해양문화 보존과 발전에 앞장서겠다”고 전했다.

남한권 울릉군수는 “제주와 울릉은 섬이라는 공통점과 풍부한 해양자원을 공유하고 있다”며 “이번 교류를 계기로 문화·관광·어업 분야의 실질적 협력을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 울릉군은 앞으로도 제주특별자치도와 정기적인 상호 방문, 공동 마케팅, 해양환경 보전 사업 등을 추진하는 등 두 지역 간 유대와 협력관계를 강화할 계획이다.