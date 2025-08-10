中 시진핑·주한대사 현수막 찢은 尹 지지단체, 경찰 입건

경찰, 자유대학에 외국사절 모욕 혐의로 출석 요구

집회 중 시진핑 주석·다이빙 대사 인쇄 현수막 찢어

경찰이 주한중국대사관 인근 집회에서 중국 시진핑 국가 주석과 다이빙 주한중국대사 얼굴이 인쇄된 현수막을 찢은 윤석열 전 대통령 지지단체 자유대학 관계자를 입건해 수사 중이다.

10일 경찰에 따르면 서울남대문경찰서는 최근 외국사절을 모욕한 혐의로 자유대학 측에 11일 조사받으라는 출석요구서를 보냈다.

자유대학 유튜브 채널 갈무리

자유대학은 지난달 22일 오후 8시쯤 서울 중구 주한중국대사관 인근에서 ‘부정선거 규탄·감시 집회’를 열고 대사관 측을 모욕한 혐의를 받는다.

당시 이 단체는 집회 도중 시진핑 주석과 다이 대사 등의 얼굴이 인쇄된 중국 국기 현수막을 찢은 것으로 알려졌다.

형법 제108조에 따르면 한국에 파견된 외국사절에 대해 모욕을 가하거나 명예를 훼손한 자는 3년 이하 징역 또는 금고에 처한다.

자유대학 측은 입장문을 내고 “자유대학 행진 시간은 대사관 직원들이 모두 퇴근한 시간이며, 직접적으로 영향을 준 것이 아무것도 없다”며 “행진 중 중국대사의 얼굴이 들어간 현수막을 찢은 것을 이유로 추정하고 있다”고 밝혔다.