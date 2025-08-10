화성 '서해랑 케이블카' 운행 중 멈춰… 탑승객들 발 묶여

경기 화성시 전곡항에서 제부도를 연결하는 '서해랑 케이블카'가 운행 중 멈춰 이용객들이 한때 불편을 겪었다.

10일 경찰과 소방 당국 등에 따르면 이날 오후 2시 49분쯤 한 행인으로부터 "케이블카가 멈춰있다"는 신고가 접수됐다.

운행 멈춘 서해랑 케이블카. 연합뉴스

당시 전곡항에서 제부도에 이르는 2.12km 해상구간을 연결하는 이 케이블카 운행이 수 분간 중단됐던 것으로 파악됐다.

케이블카 운영 업체 측은 비상 동력을 이용해 케이블카 운행을 재개하고, 수십 대에 나눠 타고 있던 이용객들을 차례로 하차시켰던 것으로 전해졌다.

이 사고로 인한 인명 피해는 발생하지 않았다.

현재까지 케이블카 운행은 중단된 상태이다.

케이블카 운영 업체 측은 정전으로 인해 케이블카 가동이 중단됐던 것으로 보고 복구 작업을 진행 중이다.

케이블카 운행이 중단된 데다가 현재 만조로 인해 바닷길까지 통제된 상태여서, 케이블카를 이용해 제부도로 진입한 일부 탑승객은 발이 묶인 상태인 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "제부도에 입도한 시민들의 경우 간조에 따라 바닷길이 열리는 오후 6시 30분쯤부터 도로를 통해 이동할 수 있을 것으로 보인다"고 말했다.