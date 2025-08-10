울릉도, 다시 찾고 싶은 섬으로! 제23회 오징어축제 대성황

경북 울릉군 최대 축제인 ‘제23회 울릉도 오징어축제’가 지난 4~6일까지 3일간 울릉도 저동항 일대에서 성황리에 열렸다.
이번 축제는 울릉도의 천혜 자연과 전통 해양문화를 결합한 다채로운 체험과 볼거리로 관광객들의 큰 호응을 얻으며 마무리됐다.
축제 첫날인 4일, 천부해수풀장에서는 참가자들이 직접 오징어를 잡는 ‘오징어 맨손잡기 체험’이 진행돼 가족 단위 관광객들에게 큰 인기를 끌었다. 아이들과 함께 바닷물 속을 누비며 오징어를 잡는 이색적인 경험은 남녀노소 모두에게 즐거운 추억을 선사했다.
둘째 날인 5일 오징어축제 사상 처음으로 남양해수풀장에서 ‘방어 잡기 체험’이 열렸다.
남양에서 처음 도입된 이 행사는 빠르게 움직이는 방어를 직접 잡아보는 도전적인 프로그램으로, 참가자들의 도전정신을 자극하며 축제 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.
마지막 날인 6일 저동항 메인무대에서 신선한 오징어를 활용한 ‘오징어 요리 서바이벌’과 5가지 종목(얼음 속 오징어 구하기, 얼음물통 속 오징어 옮겨담기, 무궁화꽃이 피었습니다, 개선줄 던지기, 오징어 얇고 길게 썰기)으로 이루어진 ‘울릉도 오징어게임’이 펼쳐졌다.
또한 매일 다양한 프로그램이 축제의 중심을 이뤘다.
대표 프로그램으로는 △풍어기원제례&전통떼배퍼레이드 △바다미꾸라지잡기&부석 찾기 △향토 오징어 시식회 △울릉도 나물 레시피 개발 메뉴 시식회 △울릉도 나물 손수건 꾸미기 체험 △물총 대첩 △EDM 파티 △야시장 △축하공연(쿨-이재훈, 하이량, 황태자, 채은, 히든싱어 우승자 등) △밤하늘을 수놓은 레이저 불꽃쇼 등이 저동항 일대를 축제의 열기로 가득 채웠다.
특히 이번 축제의 하이라이트 중 하나였던 울릉도 최초의 드론불꽃쇼는 관람객들에게 큰 감동을 선사했다.
수백 대의 드론이 밤하늘에 울릉도의 상징을 형상화하며 연출한 장면은 마치 한 편의 예술 공연처럼 장관을 이뤘고, 많은 이들의 감탄과 찬사를 받았다.
울릉군축제위원회 김수한 위원장은 “무엇보다 큰 안전사고 없이 축제를 잘 마무리할 수 있어 정말 다행”이라며, “내년에도 더욱 풍성하고 즐거운 축제로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
남한권 군수는 “이번 축제를 통해 많은 분들이 울릉도의 매력을 다시 한 번 느끼셨기를 바란다”며 “앞으로도 친절한 서비스와 차별화된 콘텐츠로 누구나 다시 찾고 싶은 울릉도로 거듭나겠다”고 밝혔다.