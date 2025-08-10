김건희 특검, ‘청탁 로비’ 건진법사 20년 측근 구속기간 연장

알선수재 혐의 이모씨 구속 연장 후 소환조사

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 ‘건진법사 청탁 로비 의혹’을 수사 중인 특별검사팀(특검 민중기)이 건진법사 전성배씨의 20년 측근으로 알려진 이모씨(57)의 구속 기간을 연장했다.

10일 법조계에 따르면 특검팀은 최근 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의를 받는 이씨의 구속기간을 연장했다. 지난달 30일 구속된 이씨의 구속기간 만료일은 지난 8일이었다. 형사소송법에 따르면 검찰의 구속 기간은 10일이며, 법원의 허가를 얻어 1차에 한해 최대 10일까지 구속 기간 연장이 가능하다.

특검은 그가 윤 전 대통령 재임 중 전씨의 각종 청탁과 이권 개입에 관여한 정황을 수사 중이다. 특검은 이씨와 전씨 간 2023년 12월부터 1년간 이뤄진 193차례 통화 기록을 확보해 해당 의혹 관련 사실관계를 확인하고 있다.

특검은 이날 구속 기간이 연장된 이씨를 소환해 조사를 진행한 것으로 알려졌다.

한편, 특검은 김씨에게 고가의 명품을 전달한 의혹을 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장의 구속 기간도 연장했다. 윤 전 본부장은 2022년 전씨를 통해 그라프 목걸이와 샤넬백 등 약 8200만원 상당의 명품을 김씨에게 전달한 혐의(정치자금법·청탁금지법 위반, 업무상 횡령 등)로 구속됐다.