한국계 여성 장애인 인권운동가… 故 밀번 모습 새긴 美 25센트 유통

한국계 여성 장애인 인권운동가 스테이시 박 밀번(1987~2020·한국명 박지혜)의 생전 모습이 담긴 미국의 25센트 동전(쿼터·사진)이 시중에 보급된다. 한국계 인물이 미국 화폐에 등장하는 것은 이번이 처음이다.



10일(현지시간) 미 조폐국에 따르면 밀번의 삶과 유산을 기념하는 동전이 ‘아메리칸 위민쿼터스 프로그램’을 통해 주조돼 11일부터 유통될 예정이다. 미 재무부 등은 참정권, 시민권 등 다양한 분야에서 미국 사회 발전에 공헌한 여성들을 기리기 위해 2022년부터 총 20명의 여성을 쿼터 뒷면에 등장시키는 캠페인을 진행하고 있다. 밀번은 19번째 헌정 대상자다.



서울 태생으로 주한미군 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 밀번은 미국으로 건너가 성장한 뒤 장애인 권리 운동의 기반을 다진 인권운동가로 활약하다 2020년 신장암 수술 중 합병증으로 세상을 떠났다.