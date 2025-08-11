‘AI’만 들어가면 ‘억’소리 난다…“새 시대의 억만장자 부상”

인공지능(AI) 스타트업을 중심으로 억만장자가 쏟아져나오고 있다. 엔비디아, 메타, 마이크로소프트 등 증시에 상장된 AI 관련 글로벌 빅테크 주가가 급등하면서 AI 스타트업의 가치도 함께 치솟으며 생긴 현상이다.

사진=로이터연합뉴스

CNBC뉴스는 10일(현지시간) 현재 AI 산업에는 기업가치가 10억달러를 넘는 비상장 스타트업을 의미하는 ‘유니콘 기업’이 498개이며 이들 기업의 총가치는 2조7000억달러에 달한다고 시장조사업체 CB인사이트를 인용해 보도했다. AI 유니콘 기업 100개는 2023년 이후에 설립됐으며, 기업가치가 1억달러를 넘는 AI 스타트업은 1300개가 넘는다. 지난 3월 블룸버그는 기업가치 상위 1∼4위 비상장 AI 기업에서 최소 15명의 억만장자가 탄생한 것으로 추산한 바 있다.

최근 주목받은 AI 스타트업 중에는 오픈AI 출신인 미라 무라티가 지난 2월 설립한 ‘싱킹 머신 랩’으로, 회사 가치는 120억달러에 달한다. 또 다른 AI 스타트업 앤스로픽은 현재 기업가치가 지난 3월의 3배에 육박하는 1700억달러로 늘면서 앤스로픽 최고경영자(CEO) 다리오 아모데이와 다른 6명의 창업자가 억만장자가 됐을 가능성이 크다. 애니스피어의 기업가치도 180억∼200억달러로 추산되면서 이 회사의 25세 CEO 마이클 투루엘도 억만장자 반열에 올랐을 것으로 보인다.

이런 AI 스타트업의 부흥은 지난해 350억달러가 넘는 벤처 자금을 조달한 샌프란시스코에 집중됐다. 샌프란시스코의 억만장자는 현재 82명으로 뉴욕의 66명보다 많은 것으로 집계됐다.