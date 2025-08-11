“이 음식, 그냥 먹었을 뿐인데”…암·고혈압 위험 뚝 떨어졌다

생마늘, 콜레스테롤·혈압 개선…심혈관 건강 전반에 이로운 효과

생마늘 섭취가 콜레스테롤 수치 개선과 혈압 안정화 등 심혈관 건강 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

생마늘은 다양한 건강상 이점을 지니고 있다. 게티이미지

오스트리아 빈 대학교 연구팀은 국제학술지 프런티어스 인 뉴트리션(Frontiers in Nutrition) 최신호를 통해 “생마늘이 심혈관 건강뿐 아니라 대사 기능, 노화 관련 지표 개선 등 인체에 광범위한 건강 효과를 줄 수 있다”고 발표했다.

연구팀은 생마늘의 건강 효능을 검증하기 위해 기존 인체 대상 연구들을 체계적으로 분석했다. 분석 대상은 엄격한 기준을 충족한 임상시험 12편과 관찰연구 10편이었다.

이 가운데 7편은 신뢰도가 높은 무작위 대조시험(Randomized Controlled Trials, RCT)이었다. 관찰연구는 주로 아시아 지역에서 진행된 것으로 나타났다.

◆콜레스테롤·혈압 조절 효과…대사 개선까지

11일 분석 결과에 따르면 생마늘 섭취군에서는 △총콜레스테롤과 중성지방 수치 감소 △HDL(고밀도지단백, 좋은 콜레스테롤) 수치 증가 △수축기 및 이완기 혈압 안정화가 나타났다.

이밖에도 항산화 효소 활성 증가, 섬유소 용해 활성 촉진, 혈당 대사 개선 등 다양한 생리적 효과가 보고됐다. 하루 4~35g 범위 내 섭취에서는 특별한 부작용 사례도 발견되지 않았다.

관찰연구에서는 생마늘이 간암, 식도암 등 일부 암의 발생 위험을 낮추는 데 기여할 수 있다. 고혈압 전단계(Prehypertension) 예방에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다.

인슐린 항상성 유지, 비알코올성 지방간 질환 개선, 손 악력 증가, 경동맥 내중막(IMT) 두께 감소 등 노화 지표 개선과 관련된 효과도 관찰됐다.

◆“생마늘 연구, 아직 초기 단계…향후 대규모 검증 필요”

연구팀은 “마늘은 오랜 시간 식문화와 전통의학에서 다양하게 활용돼 왔지만, 현대 연구는 주로 숙성 흑마늘이나 추출물 등 가공된 형태에 집중돼 있었다”며 “생마늘 자체의 효과를 과학적으로 검증한 연구는 상대적으로 부족한 상황”이라고 설명했다.

이어 “이번 체계적 분석은 향후 대규모 임상시험과 장기 추적연구의 기초 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

개인의 체질, 소화 능력에 맞춰 섭취량을 조절할 필요가 있다. 게티이미지

전문가들은 이번 연구 결과에 대해 “생마늘이 단순한 조미료를 넘어 심혈관 질환 예방, 대사 기능 개선, 항산화 효과 등 다양한 건강상 이점을 과학적으로 뒷받침했다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.

부작용 없이 건강 효과를 기대할 수 있는 섭취 범위가 제시됐다는 점에 주목하고 있다.

다만 생마늘 특유의 자극성과 향으로 인해 일부 사람들은 소화기 불편을 경험할 수 있는 만큼 전문가들은 개인의 체질과 소화 능력에 맞춰 섭취량을 조절할 필요가 있다고 조언한다.

전문가들은 “하루 4~35g 범위 내에서 식단에 자연스럽게 포함시키는 것이 가장 바람직하다”며 “향후 생마늘의 기능성에 대한 정밀한 임상연구가 더욱 확대될 필요가 있다”고 덧붙였다.