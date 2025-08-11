유통업계, ‘지속 가능한’ 사회공헌 활동 앞장

유통업계가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 전개하며 지역사회와의 상생을 도모하고 있다.

최근에는 환경 정화, 아동 교육 지원, 어르신 복지 증진 등 다양한 분야에서 기업의 사회적 책임을 실천하는 사례가 이어지고 있다.

서울우유협동조합

11일 업계에 따르면 서울우유협동조합은 지난 5일 서울 중랑구 일대에서 지역사회 환경 정화를 위한 ‘플로깅(plogging) 봉사활동’을 실시했다.

이날 활동에는 문진섭 조합장, 최경천 상임이사를 비롯한 본사 임직원들이 참여해 무더운 날씨에도 불구하고 구슬땀을 흘렸다. 참가자들은 ‘우유로 세상은 건강하게! 플로깅으로 지구를 건강하게!’라는 슬로건 아래, 망우 역사 문화공원 일대를 돌며 무단 투기된 담배꽁초, 일회용컵, 캔, 폐비닐 등 생활쓰레기를 수거했다.

서울우유협동조합 관계자는 “이번 플로깅 활동은 임직원들이 직접 참여해 지역사회 환경보호에 기여한 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 ESG 경영 실천에 힘쓰며 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

한식진흥원은 지난달 30일, 사내 독서동호회 주도로 소외 아동을 위한 동화책을 제작·기부하는 사회공헌 활동을 진행했다.

이번 활동은 다양한 가족 형태와 문화가 공존하는 사회 속에서 아동들이 자존감을 키우고 타인을 존중하는 시각을 가질 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 한식진흥원 임직원 30명이 참여해 직접 동화책 ‘이모양 저모양’을 제작하며 따뜻한 마음을 전했다.

해당 동화책은 국내외 소외 아동을 지원하는 ‘라이프오브더칠드런’의 기획으로, ‘다름’을 이해하고 존중하는 내용을 담고 있다. 완성된 책과 수익금은 ‘라이프오브더칠드런’에 전달됐으며, 향후 경기북부 이주민센터의 다문화 어린이 오케스트라 및 멘토링 프로그램 등에 활용될 예정이다.

종합식품기업 하림은 말복을 하루 앞둔 8일, 축산환경관리원, 전라남도 축산정책과와 함께 전남 목포시 하나노인복지관에서 ‘말복맞이 삼계탕 나눔 행사’를 개최했다.

이날 행사에는 하림 ‘사랑나눔봉사단’을 비롯한 관계기관 봉사자들이 참여해, 지역 어르신 300명에게 직접 조리한 삼계탕과 시원한 수박을 제공하며 무더위를 잊게 하는 시간을 마련했다.

하림은 행사에 삼계탕용 닭고기 300마리를 비롯해 별도의 삼계탕 선물세트 20개를 기탁했으며, 축산환경관리원과 전라남도는 행사 운영과 물품 지원을 맡았다.

이번 행사는 기업과 공공기관, 지역 복지시설이 연계한 지속 가능한 나눔 모델로 주목받았다. 하림은 “앞으로도 지역사회와 상생하며 ESG 경영 실천에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

하림은 지난 2012년부터 24년째 지역사회 밀착형 사회공헌 활동 ‘사랑의 맛데이’를 이어오고 있으며, 차상위 계층과 독거노인에게 삼계탕을 대접하는 행사를 정기적으로 펼치고 있다. 지난 6월에는 익산지역 어르신 500여 명을 초청해 삼계탕과 치킨을 대접하는 등 꾸준한 나눔을 실천하고 있다.

업계 관계자는 "유통업계의 이같은 사회공헌 활동은 단순한 일회성 기부에 그치지 않고, 기업의 ESG 경영 전략에 기반한 지속 가능한 실천이라는 점에서 의미가 깊다"며 "앞으로도 기업들이 다양한 사회적 가치 창출에 앞장서며 지역사회와 동반 성장해 나가길 기대해 본다"고 전했다.