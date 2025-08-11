남부지방 최대 100㎜ 이상 비…중부는 오후 소나기 [오늘날씨]

낮 최고 서울 32도·대전 30도·부산 28도 등

지난 8일 서울 청계천에 소나기가 쏟아지고 있다. 연합뉴스

월요일인 11일은 중부 지방에 가끔 구름이 많고 남부 지방과 제주도도 대체로 흐리겠다.

오전부터는 전라권과 경남 서부·제주도, 오후부터는 경기 내륙과 강원 내륙·산지 그리고 남부지방에 비가 내리겠다.

경기 내륙과 강원 내륙·산지는 오후에 5~40㎜의 소나기가 예보됐다. 충남권 남부와 충북 중·남부도 이날 오후 5㎜ 안팎의 비가 오겠다. 전남 남해안과 경남 남해안 등 지역에서는 12일까지 최대 100㎜ 이상의 비가 내리겠다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있고 짧은 시간에 강한 비가 내릴 수 있으니, 하천 등 주변에서는 접근과 야영 등을 자제해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 25.2도, 인천 25.1도, 수원 23.6도, 춘천 21.8도, 강릉 22.3도, 청주 24.6도, 대전 23.1도, 전주 23.9도, 광주 23.3도, 제주 25.7도, 대구 20.6도, 부산 22.5도, 울산 20.7도, 창원 23.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 32도, 인천 30도, 수원 31도, 춘천 32도, 강릉 28도, 청주 32도, 대전 30도, 전주 31도, 광주 28도, 대구 29도, 부산 28도, 제주 31도 등으로 예상된다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~3.0ｍ, 서해 0.5~2.0ｍ, 남해 1.0~3.0ｍ로 예측된다.