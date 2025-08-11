박한별, 남편 논란 딛고 7년만 복귀 "영화 촬영 마쳤다"

TV조선 '식객 허영만의 백반기행' 방송화면 캡처

배우 박한별이 남편 버닝썬 논란 후 7년 만에 영화로 복귀한다고 밝혔다.

지난 10일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행(약칭 백반기행)'에서는 박한별이 게스트로 출연했다.

박한별은 "한 7년 정도 쉬었다. 여덟 살, 네 살 아들 키우며 제주도에서 살았다"고 털어놨다. 이에 만화가 허영만은 "아침에 나올 때 (아들이) 울지 않았느냐"고 물었고, 박한별은 "둘째는 누가 나가든 들어오든 상관이 없다. 사탕 주는 사람 있으면 다 따라가는 스타일"이라고 귀띔했다.

박한별은 "얼마 전 영화 촬영을 마쳤다. 박호산, 박시후씨와 호흡을 맞췄다. 나도 박씨라서 '쓰리박'이라고 한다"고 설명했다. 영화 '카르마'는 과거의 악행이 업보로 되돌아와 삶을 무너뜨리는 이야기다. 박한별은 범죄 피해자 삶을 기록하는 프로듀서 '양피디'를 맡았다. 내년 개봉할 예정이다.

박한별은 구혜선, 이주연 등과 함께 5대 얼짱으로 불렸다. 그는 "오랜만에 들어본다"며 쑥스러워했다.

이어 "평범한 학생이었는데, 하루아침에 유명한 사람이 됐다. 지하철 타면 다 쳐다봐서 어떻게 해야 할지 몰랐다"고 회상했다.

그러면서 "예쁘다는 소리는 들어도 들어도 좋다. 평생 안 질린다"며 "어릴 때 사진을 보면 아기 때 예뻤던 것 같다. 고등학교 때 잡지 모델로 시작해서 뮤직비디오 출연하다가 영화 '여고괴담'으로 데뷔했다"고 덧붙였다.

박한별은 2019년 '슬플 때 사랑한다' 이후 연기 활동을 중단했다. 당시 남편인 유인석 전 유리홀딩스 대표는 클럽 버닝썬 논란의 중심에 섰고, 그룹 '빅뱅' 출신 승리와 함께 해외 투자자에게 성접대했다는 의혹을 받았다. 다음 해 12월 업무상 횡령과 성매매 알선·식품위생법 위반·특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의 등으로 징역 1년8개월에 집행유예 3년을 선고 받았다. 이후 항소했으나 취하해 형이 확정됐다.

박한별은 2017년 11월 유 전 대표와 결혼했다. 그해 드라마 '보그맘' 출연 중 혼인신고와 함께 임신을 알렸다. 결혼식은 가족 행사로 대신했으며, 이듬해 4월 첫째 아들을 낳았다. 4년 만인 2022년 둘째 아들도 안았다. 2020년부터 서울 생활을 정리하고 제주도에서 카페를 운영 중이다.