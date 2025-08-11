허경환, 4000만원 수술 뭐길래 "177cm까지 크고 싶다"

SBS TV '미운 우리 새끼' 방송화면 캡처

개그맨 허경환이 키 커지는 수술 상담을 받았다.

지난 10일 방송한 SBS TV '미운 우리 새끼'에선 허경환이 사지 연상술 상담을 받는 모습이 그려졌다.

허경환은 "내 인생에 마지막으로 한 번 클 생각으로 왔다. 상담 받고 괜찮으면 바로 키 커지는 수술을 예약할 것"이라며 "어차피 키 작은 걸로 해 먹을 만큼 해 먹었다. 마지막 기회"라고 밝혔다.

그러면서 "결혼 못 한 건 키 168㎝ 탓일 수 있다. 마지막 스퍼트를 해야 한다"며 "키 때문에 망설이는 여자들이 몇 명 있었다. 최근 소개팅에서도 키 때문에 힘들었다. 그 친구들이 큰 것도 있지만, 내가 작은 이유도 있다. 위축됐다"고 토로했다. "남들은 늦었다고 하는데 지들이 뭘 알아? 작아봤어?"라고 해 웃음을 줬다.

개그맨 김준호는 "그래도 얼굴이 배우상이고, 돈도 벌었지, 개그도 어느 정도 하지. 넌 키만 크면 된다. 다 가졌는데 키만 없다"며 "네가 수술해서 멀쩡하면 고민해봐야겠다. 나도 50세까지는 169㎝로 살았지만, 175㎝로 살아보고 싶다"고 바랐다.

허경환은 "180㎝는 원하지도 않는다. 177~180㎝가 되면 몸이 받쳐줄까 싶다"며 고민했다. 의사는 "키는 177㎝이지만 겉으로 볼 때 180㎝ 이상으로 보일 것"이라며 "키에 비해 팔 길이가 괜찮아 810㎝ 늘리는 게 가능하다. 보수적으로 5㎝, 평균 6~7㎝, 많이 크는 분은 13.5㎝까지 커질 수 있다"고 설명했다.

사지 연장술 비용은 최소 4000만원이다. 수술보다 연장 과정에서 오는 고통이 심하다고 하자, 허경환과 김준호는 겁에 질린 듯한 표정을 지었다.