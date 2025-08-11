北 국방상, 한·미 UFS 훈련에 “직접적인 군사적 도발”

북한이 한·미 연합 군사훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 실시를 규탄하며 “계선을 넘어서는 그 어떤 도발 행위에 대해서도 자위권 차원의 주권적 권리를 엄격히 행사할 것”이라고 경고했다.

노광철 국방상은 10일 발표한 ‘미한의 적대적 위협으로부터 국가의 안전이익을 수호하는 것은 공화국 무력의 절대 사명이다’라는 제목의 담화에서 이같이 밝혔다고 조선중앙통신이 11일 전했다.

이성준 합동참모본부 공보실장(왼쪽)과 라이언 도널드 유엔사·연합사·주한미군사 공보실장이 지난 7일 서울 용산구 국방부 브리핑룸에서 2025년 을지 자유의 방패(UFS) 연습 한미 공동브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

그는 UFS를 두고 “우리 국가에 대한 직접적인 군사적 도발”, “진정한 위협”이라고 규탄하면서 “조선반도와 주변 지역 정세가 날로 부정적으로 변화되고 있는 근본 이유”라고 반발했다.

이어 “조선민주주의인민공화국을 향한 무력시위는 분명코 미한의 안보를 보다 덜 안전한 상황에 빠뜨리는 역효과를 가져오게 될 것”이라고 경고했다. 그러면서 “적수국들의 공격 행위를 억제하고 군사적 도발에 대응하며 국가의 안전과 지역의 평화를 수호하는 것은 조선민주주의인민공화국 무력의 절대적 사명”이라고 강조했다.

노 국방상은 “우리 무장력은 철저하고 단호한 대응태세로 미한의 전쟁연습소동에 대비할 것”이라며 “계선을 넘어서는 그 어떤 도발 행위에 대해서도 자위권 차원의 주권적 권리를 엄격히 행사할 것”이라고 밝혔다.

앞서 한·미는 지난 7일 정례 연합 군사훈련인 UFS를 지난해와 비슷한 규모로 오는 18∼28일 진행한다고 밝힌 바 있다. 동시에 이번 연습 기간 계획됐던 40여건의 야외기동훈련(FTX) 중 20여건을 9월로 연기한다고 발표했다. 한·미는 폭염 등을 연기 사유로 들었지만, 북한에 유화적인 시그널을 보내려는 의도가 담겼다는 해석이 나왔다.

다만 북한은 한·미의 일부 FTX 연기 발표에 대해선 따로 언급하거나 평가하지 않고 있다. 노 국방상의 담화는 북한 주민이 볼 수 있는 11일자 노동신문에도 실렸다.