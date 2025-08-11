이지엔터테인먼트, 이정봉 신곡 오늘(11일) ‘단 하루도 못해’ 발매

추억 속 감성을 깨우는 목소리가 돌아온다. 소비되는 음악이 아닌 ‘진짜 음악’으로 정통 발라드의 명맥을 이어가고 있는 이지엔터테인먼트는 오늘(11일) 오후 12시, 가수 이정봉의 신규 앨범 ‘단 하루도 못해’를 전격 발매한다고 밝혔다.

이지엔터테인먼트는 사랑하는 사람과 이별했지만 잊지 못하는 마음을 이정봉 특유의 깊은 음색과 섬세한 창법으로 애절하게 표현한 ‘단 하루도 못해’로 입추가 지난 시점, 가을을 향한 감성 발라드의 물결을 예고한다.

가사에서도 누구나 한 번쯤 겪어봤을 법한 가슴시린 이별의 아픔, 그러나 말로 꺼내기 어려웠던 감정들을 가감없이 담아냈다.

‘사랑했던 나를 떠날 수가 있나요’, ‘여전히 그대는 나의 삶의 전부인데 내가 없이 그댄 버틸 수 있나요. 단 하루도 못해..’ 와 같은 애절한 가사는 가성과 진성을 자유롭게 넘나 드는 이정봉 특유의 창법이 만나 슬픔을 극대화시켰고 한음, 한음마다 농도 짙은 감정이 깃들어 있어 익숙하지만 새롭고, 아련하지만 강렬한 감성이 리스너들의 마음을 흔들 예정이다.

또한 이별 이후 마음은 여전히 그 자리에 머물러 있는 간절하며 진솔한 이야기는 이별의 고통을 겪은 이들의 심장을 툭 치고 지나간다.

지금 이 순간 놓칠 수 없는, 단 한번도 잊지 못하는 헤어진 연인이 있다면 진솔한 마음을 표현하여 전하기에 충분한 곡이다.

‘어떤가요’, ‘그녀를 위해’, ‘인연’, ‘풍경’, '너를 정말 사랑해'(드라마 예감 OST), '추억'(드라마 추억 OST) 등 수많은 발라드 명곡으로 세대를 아우르며 많은 사랑을 받아온 가수 이정봉은 이번 신곡에 대해 “정말 훌륭한 작곡가 박강일이 주는 선물같은 곡이고 ‘어떤가요’, ‘그녀를 위해’와 같은 감성을 가진 곡이며 현대적인 세련된 멜로디와 편곡을 가지고 있는 멋진 곡입니다. 많은 관심과 사랑 부탁드립니다.”라는 발매 소감을 전했다.

이지엔터테인먼트는 “기억 속 사랑이 다시 노래가 되어, 이별에 힘든 누군가에게 마음을 전할 수 있는 곡이 되어 작은 위로가 되길 바란다”며 이번 발라드 프로젝트에 담긴 진심을 전했다.

또한 고요한 감정의 파장을 일으키는 ‘단 하루도 못해’는 이정봉 특유의 짙은 음색과 성숙해진 감정선이 돋보이는 곡이며

이정봉의 목소리는 단지 추억을 소환하는 수단이 아닌, 현재형 감성으로 재해석해 전 세대를 아우르며 지속적인 공감대를 넓혀가고 있음을 보여준다.

이번 프로젝트에는 믿고 듣는 ‘발라드 히트 제조기’들이 총출동했다.

총괄 프로듀싱은 한율 프로듀서가 맡았다. 이정봉의 ‘어떤가요’, 정재욱의 ‘잘가요’ 등 대한민국 대표 레전드 발라드 가수들의 음반을 작사, 프로듀싱하며 감성의 정수를 쌓아온 한율 프로듀서는 특유의 ‘정제된 감정선’으로 곡 전체의 완성도를 끌어 올렸다.

특히 이번 앨범은 임한별의 ‘떠나보낼 준비해 둘걸 그랬어’, 허각, 신용재, 임한별의 ‘이게 뭐냔 말이야’, 지아의 ‘사랑하지 않아서 그랬니’, 벤의 ‘바보야’, 이예준의 ‘사랑을 하면’, ‘미친소리’ 등 수많은 히트곡을 작사·작곡한 박강일(Rebuild)이 작사, 작곡, 편곡까지 맡아 음악적 역량을 유감없이 펼쳐 감동적인 발라드곡으로 완성되었다.

이지엔터테인먼트는 감성 일러스트레이터 ‘딩클리(Dinklee)’의 앨범 자켓 디자인과 함께 음악과 시각 예술의 경계를 허물었다. 딩클리(Dinklee)는 앨범 자켓에 이별의 혼란스럽고 무너진 모습을 실루엣으로 형태감만 살려 뭉게진 느낌으로 표현해냈으며 뛰어난 예술성을 보여주는 몽환적인 앨범 자켓을 완성시켰다.

빠르게 흘러가는 음악 시장 속에서 이지엔터테인먼트는 묵묵히 자기만의 속도로 움직이고 있다. 상업성과 유행에 휩쓸리기 보다는, ‘오랫동안 기억될 수 있는 음악’을 만드는데 집중하며 차별화 된 존재감을 키워가고 있다.

조용히 마음에 남는 노래가 필요하다면, 누군가를 여전히 떠올린다면, 이정봉의 ‘단 하루도 못해’는 단순한 발라드 그 이상이 될 것이다.

정통 발라드의 정수를 담아, '헤어진 연인에게 이별의 아픔을 진솔하게 표현하여 마음을 전하는 노래’라는 방식으로 고스란히 그려낸 이정봉의 ‘단 하루도 못해’는 모든 음원 사이트, 이지엔터테인먼트 공식 유튜브 채널 등에서 감상이 가능하다.