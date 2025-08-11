이규한, '♥솔비'에 "결혼 생각 있냐" 돌직구 고백

‘오만추3’에 출연 중인 배우 이규한과 가수 솔비. ‘오만추3’ 유튜브 캡처

배우 이규한이 솔비에게 결혼을 향한 진심 어린 질문을 던지며 두 사람의 관계 진전에 대해 기대감을 높인다.

11일 방송하는 KBS Joy·KBS2·GTV ‘오래된 만남 추구3(이하 ‘오만추3’)’에서는 홍자와 박광재, 장소연과 송병철, 솔비와 이규한 커플의 설렘 가득한 데이트가 차례로 공개된다.

첫 만남 이후 다시 한 번 박광재를 선택한 홍자와의 다정한 모습이 예고된 가운데, 둘은 ‘집돌이’와 ‘집순이’라는 공통점을 찾고 급속도로 친밀해진다. 식당에서도 좋은 분위기를 이어가며, 자칫 민망한 미션에도 의외의 매력을 발산하며 상대방에게 호감을 쌓는다.

장소연과 송병철은 적극적인 호감을 드러내며 달콤한 분위기 속에서 데이트한다. 접점이 없던 두 사람은 20대 시절 각자의 꿈을 공유하며 자연스럽게 공감대를 형성하는 모습을 보였다. 특히 이번 데이트를 통해 두 사람이 특별한 약속을 나눈 것으로 전해져 궁금증을 더한다. 과연 어떤 약속이 오갔을지는 본 방송을 통해 공개될 예정이다.

한층 더 달달한 이규한과 솔비의 분위기에 본 방송에 대한 기대감이 고조된다. ‘오만추3’ 유튜브 캡처

이어진 영상에서 더욱 가까워진 이규한과 솔비의 모습은 두 사람뿐만 아니라 네티즌들의 설렘도 자극했다. 계곡에서 둘 만의 시간을 보내며 여운이 가득했던 지난 심야 드라이브의 추억을 떠올린다. 두 사람만의 시간을 보내며, 분위기는 더욱 무르익는다.

이규한은 데이트 도중 솔비에게 “‘오만추3’에서 잘 되면 결혼까지도 생각하는지”라며 진지한 질문을 건네 눈길을 끈다. 그러면서 “방송과 현실 사이에서 혼란스럽다”고 자신의 솔직한 심정을 털어놓는다. 이규한의 진심 어린 고백에 솔비는 어떤 대답을 했을지, 두 사람의 호감은 계속해서 이어질 수 있을지 관심이 쏠린다.

일대일 데이트 종료 후, 숙소에서는 파자마 파티가 열린다. 랜덤으로 결정된 커플들이 데이트 지원금을 걸고 게임으로 승부를 가린다. 과연 어느 팀이 최종 우승을 차지할지 이목이 집중되는 가운데, 예상치 못한 조합의 커플들이 경쟁과 협동을 펼치면서 신선한 웃음과 재미를 선사할 전망이다.

‘오만추3’는 11일 오후 9시 50분 KBS Joy·KBS2·GTV에서 만나볼 수 있다.