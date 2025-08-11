스토킹·가정,교제폭력 가해자 40% 가량이 4050 중년남성

스토킹 가해자 중년남성이 절반 차지

게티이미지뱅크

스토킹, 가정폭력, 교제 폭력 등 관계성 범죄의 가해자의 절반 가량이 4050 중년 남성들이라는 충격적인 연구 결과가 나왔다.

‘스토킹’ 범죄 가해자의 평균 연령은 44세로 나타났다. 스토킹은 상대방의 의사에 반해 불안감이나 공포심을 유발하는 다양한 행위를 지속적이고 반복적으로 하는 것을 말한다.

특히 상대가 거부 의사를 표현했음에도 속담처럼 ‘열 번 찍으면 다 넘어온다’, ‘계속 관심을 드러내면 언젠가 마음이 바뀔 것’이라고 착각하여 지속적으로 연락하고 따라다니는 행위 역시 심각한 범죄가 될 수 있다.

전문가들은 중년 남성에 의한 관계성 범죄가 증가한 원인으로 과거에 비해 젊어진 신체 나이와 가족 간 유대감 약화 등을 꼽았다.

10일 조은경 동국대 경찰사법대 교수 연구팀이 한국안전문화학회에 게재한 논문에 따르면 스토킹, 가정폭력, 교제 폭력 등 친밀한 관계에서 발생하는 관계성 범죄의 가해자 5537명 중 4055명(73.2%)이 남성이었다. 여성은 26.8%(1482명)였다.

특히 전체 사건 가해자 중 40·50대 비중이 41%를 차지했다. 나이별 비중은 40대가 22.5%로 가장 많았고, 30대 20.8%, 50대 18.5%, 60대 이상 17.7% 순이었다.

관계성 범죄 중 스토킹 사건 가해자의 평균 연령은 43.5세였다. 가정폭력 사건 가해자의 평균 연령은 46.6세로 관계성 범죄 유형 중 가장 높았고, 교제 폭력은 35.17세로 가장 낮았다.

피해자와 관계를 보면 △현재나 과거 연인(56.8%) △전 직장동료, 이웃 등 기타 관계(25.1%)가 대다수였다.

오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 “과거에 비해 신체적으로 나이가 젊어진 데다, 이혼·재혼 등이 늘어나면서 새롭게 형성된 관계 속에서 중년의 범죄가 늘어나고 있다”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 지난해 9월 13일부터 10월 11일까지 약 4주간 서울·경기 북부·경기 남부·인천·대구 등 5개 시도경찰청 관할 경찰서에서 112로 접수된 관계성 범죄 사건 5586건을 분석한 결과다.