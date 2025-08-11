국힘, 전한길 제명 가닥…계속된 '전대 개입' 공언에 불씨 여전

宋 "죄질 매우 엄중"…黨중앙윤리위 오늘 징계 발표할 듯, 내홍 진정될까

全, 향후 연설회도 참석 예고…"연설회장 밖 활동은 막을 방법 없어"

국민의힘이 11일 전당대회 합동연설회를 방해한 전한길 씨를 제명하기로 가닥을 잡은 가운데 이 같은 조치로 당내 분란을 잠재울 수 있을지 주목된다.



당 중앙윤리위원회는 이날 오전 여의도 중앙당사에서 회의를 열어 전씨에 대한 징계 수위를 논의한다.

전한길 한국사 강사가 지난 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 특정 후보를 지지하며 찬탄(탄핵 찬성)파 후보가 등장할 때마다 ‘배신자'란 구호를 외치고 있다. 뉴시스

중앙윤리위는 사안의 엄중함을 고려해 이르면 이날 중으로 전씨에 대해 제명 조치를 할 것으로 전해졌다. 당장 12일부터 권역별 합동연설회가 연달아 열리는 만큼 향후 전대 일정에 차질이 빚어지지 않도록 신속히 조치하려는 목적으로 풀이된다.



전씨는 지난 8일 대구·경북 합동연설회에서 자칭 전한길뉴스 발행인 자격으로 연설회장에 입장해 찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파 후보 연설 도중 '배신자' 구호를 외치도록 유도했다.



이에 당 지도부는 합동연설회 직후 전씨에 대해 향후 잇따를 전대 행사 출입을 금지하고 징계 절차에 착수할 것을 결정했다.



지도부 내부에선 전씨의 행위가 심각한 해당 행위에 속한다고 보고, 당헌·당규상 가장 수위가 높은 징계인 제명을 해야 한다는 데 무게를 둔 것으로 알려졌다.



당장 이날 공개 석상에서부터 지도부는 전씨 행위를 강하게 질타했다.



송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 "지난 대구·경북 합동연설회에서 전씨는 방청석 연단에 올라 집단적인 야유와 고함을 공공연히 선동했다는 점에서 죄질이 매우 엄중하다"며 "당 윤리위는 사안의 엄중함을 인식하고 조속히 결론 내려주길 당부한다"고 말했다.



비대위원인 김대식 의원도 YTN 라디오에서 전씨와 관련해 "당에 해를 끼치고 앞으로 우리 당이 나아갈 방향에 대해 심각한 문제가 있다고 하면 징계뿐만 아니라 출당 조치도 해야 한다"고 주장했다.



한 지도부 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "전씨 입당 당시에는 입당 자체를 막을 방법이 없었고 과거 발언으로 징계하기에는 뚜렷한 명분이 없었던 것이 사실"이라며 "연설회 소동 행위로 속전속결할 수 있는 확실한 근거가 생겼다"고 말했다.



전씨의 입당 사실이 알려진 이후 전씨가 내분을 유발할 것이란 당내 우려가 적지 않았음에도 당 지도부가 그간 미온적인 태도를 보이다 뒤늦은 징계 절차에 착수했다는 지적도 나온다.



한 수도권 원외당협위원장은 "전한길이라는 책임 당원도 아닌 사람이 등장해서 전대의 모든 관심을 끌어가는 것 자체가 이 당이 엉망진창이라는 방증"이라며 "지도부가 전씨를 과거 발언으로 처벌하겠다고 해놓고 서울시당으로 넘겨 질질 끌다가 결국 이런 사태를 맞은 것"이라고 비판했다.



전씨가 당의 전대 출입 금지 조치에도 향후 연설회에 참석하겠다는 입장을 굽히지 않고 있는 만큼 징계 조치가 내려져도 이에 반발하며 연설회 장외에서 소동을 일으킬 가능성도 없지 않다.



전씨는 이날 일부 최고위원 후보자들이 출연한 '자유 우파 유튜브 연합 100분 토론회'에서 12일 열리는 부산·울산·경남 합동연설회에도 올 것이냐는 질문에 "네"라고 답했다.



박성훈 수석대변인은 국회에서 취재진과 만나 "당 관련 취재 활동은 중앙당 출입기자 등록 규칙에 따라 공보실에 출입등록을 마친 기자만 가능하다"며 "전한길뉴스는 국회 출입기자 미등록 상태이고 합동연설 취재 신청 자격이 없다"고 밝혔다.



다만 전씨가 개인 자격으로 연설회장 바깥에서 유튜브 방송 등을 하는 행위를 막을 방법은 사실상 없다.



당 선관위 관계자는 "전당대회장 인근에서 하는 건 그 분의 자유"라며 "우리가 무슨 수로 막을 수 있으며 막는 것 자체가 불법"이라고 말했다.

