진에어, 2025년 하반기 신입 객실승무원 채용

진에어가 2025년 하반기 신입 객실승무원 채용을 실시한다고 11일 밝혔다.

진에어는 채용 홈페이지를 통해 모집 공고를 게시하고 오는 17일까지 입사지원서를 접수한다. 이번 채용 역시 연령, 전공, 성별, 신장 등에 제한을 두지 않는 ‘열린 채용’ 방식으로 진행된다.

지원 자격은 기졸업자 또는 졸업예정자로 교정시력 1.0 이상이며, 해외여행에 결격사유가 없어야 한다. 또 TOEIC 550점 또는 TOEIC Speaking IM1, OPIc IM 이상의 공인 어학성적이 필요하다. 영어와 일본어, 중국어 등의 외국어 능통자와 국민체육진흥공단에서 시행하는 ‘국민체력 100’ 고등급자는 우대한다.

채용 전형은 △서류전형 △영상 면접 △1차 면접 △온라인 역량검사 △2차면접 △신체검사 순으로 이뤄지며, 최종합격자는 2025년 10월에 입사할 예정이다. 자세한 사항은 진에어 채용 사이트를 통해 확인할 수 있다.

이번 채용은 안정적인 고객 서비스를 제공하기 위한 신규 인력 확보 차원에서 진행한다고 진에어는 설명했다. 지난달 말에는 상반기 신입 객실승무원들이 훈련을 마치고 비행에 투입된 바 있다.

한편, 진에어는 오는 13일 한국항공협회에서 주관하는 ‘2025 구인기업 X 청년 MEET UP 행사’에 참여한다. 서울 강서구 마곡동 서울창업허브에서 열리는 이번 행사는 구직 청년들을 대상으로 하며 채용설명회 및 현직자와의 토크 콘서트 형태로 진행된다.

객실승무원, 운항승무원, 항공정비사, 운항관리사 등 직종별 현직자가 참여해 구직자들이 평소 궁금했던 부분을 직접 해소할 수 있는 소통의 기회를 제공할 예정이다. 현장 참석은 선착순 접수로 가능하며, 한국항공협회 유튜브의 실시간 중계로도 참여할 수 있다.

진에어는 “미래 항공 산업을 함께 만들어 나갈 인재들의 많은 지원을 기대한다”며 “앞으로도 우수한 역량과 자질을 갖춘 인재를 적극적으로 발굴해 가겠다”고 말했다.