스마일게이트, 해커톤 프로그램 ‘Infinithon 2025’ 개최

스마일게이트는 지난 8일부터 10일까지 3일간 해커톤 프로그램 ‘인피니톤(Infinithon) 2025’를 개최했다고 11일 밝혔다.

‘인피니톤 2025’는 스마일게이트 기술인재발굴 프로그램 수료자들이 모인 ‘스마일게이트 데브 커뮤니티’에서 처음으로 진행한 헤커톤이다.

스마일게이트 기술인재발굴 프로그램을 수료한 인재들이 참가해 팀을 이루고, 개발에 몰입하며 공동의 성장을 경험했다.

프로그램에는 총 35명의 개발자와 7명의 시니어 기술 멘토가 참여했다.

이들은 ‘개발자의 삶을 [ ] 하게 만드는 작은 실험’이라는 주제 아래 개발자의 일상을 보다 편리하고 즐겁게 만들 수 있는 도구를 기획·개발했다.

첫째 날에는 아이디어 구상과 팀 빌딩을 중심으로 협업 구조를 정립했고, 둘째 날에는 집중 개발과 가벼운 교류 활동을 통해 네트워킹 기회를 가졌다.

마지막 날에는 결과물을 공유하는 발표와 시상식이 진행됐다.

스마일게이트 홀딩스 IT기술 임원과 리더들이 심사에 참여해 프로그램의 완성도를 높였다.

커뮤니티 내 시니어 개발자들은 멘토로 참여해 팀별 결과물에 피드백을 제공했다.

우승은 개발자의 눈 피로감을 주제로, 눈 깜빡임 감지 알고리즘과 인공지능(AI) 기술을 결합한 서비스를 신선하게 구현한 ‘3초컷’팀이 차지했다.

김돈진 스마일게이트 홀딩스 인재영입팀장은 “이번 해커톤은 다양한 분야의 기술인재가 한자리에 모여, 함께 문제를 해결하며 성장할 수 있도록 설계한 커뮤니티 기반 챌린지”라며 “앞으로도 본 커뮤니티는 스마일게이트와 우수 기술인재 간의 인연을 지속 이어가는 가교 역할을 하겠다”고 말했다.