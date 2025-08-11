‘서울인디뮤직페스타 레이블마켓&쇼케이스’, 9월 20∼21일 한강공원 서울함서 개최

2018년을 시작으로 올해 8회를 맞이한 대표 인디 음악 축제 ‘서울인디뮤직페스타(Seoul Indie Music Festa·이하 SIMf) 레이블마켓&쇼케이스’가 다음달 20일부터 21일까지 서울 한강공원 서울함 일대에서 열린다.

SIMf 레이블마켓&쇼케이스는 홍대 앞 인디 씬을 중심으로 활동해온 독립 레이블, 기획자, 뮤지션들이 직접 기획하고 참여하는 음악 축제다.

상업 대형 페스티벌과는 다른 독립성과 지속 가능성에 무게를 둔다.

‘레이블 마켓’에서는 각 레이블이 직접 제작한 음반과 굿즈를 자율 기부 형식으로 관객에게 선보인다.

‘쇼케이스’ 무대에서는 이름보다 개성과 가능성에 집중한 다양한 팀들이 자신만의 음악을 펼친다.

행사가 열리는 망원 한강공원 서울함 일대는 단순한 공연장이 아니라, 음악을 매개로 한 만남과 교류의 장이 될 예정이다.

군함 앞 야외 공간은 공연과 마켓이 동시에 펼쳐지는 광장으로 탈바꿈해 인디 음악을 즐기는 모든 이들에게 특별한 경험을 선사할 예정이다.

특히 쇼케이스 무대에서는 다양한 뮤지션들이 자신만의 색을 선보인다.

이번 행사는 (사)한국음악레이블산업협회가 주관하고 라이브클럽협동조합이 주최하며, 문화체육관광부가 후원한다.

SIMf 레이블마켓&쇼케이스 관계자는 “공연을 넘어, 인디 음악 생태계 전반이 연결되는 플랫폼이 될 것”이라며 “시민 참여형 기부 프로그램으로 운영되는 만큼 조성 기부금은 인디 음악과 독립 레이블의 지속 가능한 활동을 위해 사용될 것”이라고 전했다.