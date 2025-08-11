‘김 산업 중심도시’ 목포, 2025년 상반기 김 수출 8126만 달러 역대 최대

전남 목포시가 김 수출 도시 전국 1위를 차지하며 수산식품 전략 육성에 박차를 가하고 있다.

11일 목포시에 따르면 올 상반기 김 수출액이 8126만 달러를 기록해 지난해 같은 기간(7667만 달러)보다 6% 증가했다. 전국 지자체 중 수출 1위다.

목포시의 상반기 전체 수출액은 9216만 달러로, 이 중 김 수출이 88%를 차지하며 수출 실적을 견인했다.

시는 지난해에도 김 수출액 1억3308만 달러로 역대 최고 실적을 기록하며 김 수출액 전국 1위를 달성한 바 있다.

시는 김 산업을 포함한 수산식품을 전략산업으로 육성하기 위해 오는 2026년까지 총 1137억 원을 투입, 연면적 4만6612㎡ 규모의 건물 2개동으로 수산식품수출단지를 조성하고 있다.

또 국제 마른김거래소를 비롯해 임대형가공공장, 냉동·냉장창고, 연구개발 시설 등이 들어서 고부가가치 수산식품 개발, 수출 품목 다변화, 수출지원 강화 등 가공, 유통, 수출까지 종합적인 기능을 지원할 예정이다.

목포시 관계자는 “목포의 김이 글로벌 시장에서 꾸준히 인정받고 있어 자부심을 느낀다”며 “앞으로 수산식품수출단지와 마른김거래소가 본격적으로 가동되면 목포는 명실상부한 수출 전략형 수산식품 도시로 자리매김할 것이다”고 말했다.