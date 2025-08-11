내란특검, 국민의힘 의원 첫 조사… 오전엔 조경태·오후엔 김예지 소환

‘계엄해제 표결 방해 의혹’ 참고인 조사

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사 중인 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 11일 국민의힘 조경태 의원을 소환했다. 조 의원은 비상계엄 당시 국회 계엄해제 결의안에 표결한 의원 중 한명이다. 특검은 이날 국민의힘 김예지 의원도 불러 국회의 계엄해제 표결 방해 의혹을 조사할 예정이다.

국민의힘 조경태 의원이 11일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실로 참고인 조사를 위해 출석하며 발언하고 있다. 연합뉴스

조 의원은 이날 7시50분쯤 서울 서초구 서울고검에 있는 내란 특검에 참고인 신분으로 출석했다. 그는 기자들을 만나 “헌법기관의 일원으로서 대한민국 국민의 안전과 생명을 지켜야 할 의무가 있다”며 “제가 알고 있는 범위, 제가 경험한 부분을 소상히 말씀드리겠다”고 밝혔다. 조 의원은 표결 당시 국민의힘 지도부의 행동을 두고선 “단체 톡방에서 대화들이 엉켰던 것 같다”며 “혼선이 빚어진 것은 틀림없다”고 덧붙였다.

조 의원은 지난해 12월4일 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여한 국민의힘 의원 18명 중 한 명이다. 당시 국민의힘 의원 90명은 표결에 참여하지 않았다. 특검은 국민의힘 의원들이 표결에 불참한 배경에 윤석열 전 대통령, 추경호 당시 원내대표의 지시가 있었는지 들여다보고 있다.

내란특검은 이날 오후 2시에 김예지 의원도 참고인 신분으로 불러 조사한다. 김 의원은 계엄해제 표결엔 참석하지 못했지만, 12월7일 윤 전 대통령 탄핵소추안 표결 때 찬성표를 던졌다.

내란특검이 국민의힘 의원을 조사하는 건 이번이 처음이다. 앞서 특검은 안철수 의원에게도 참고인 조사를 요청했으나 안 의원이 “내란 정당으로 낙인찍으려는 시도”라고 반발하며 무산됐다.

특검은 지난달 30일 더불어민주당 김상욱 의원을 조사한 데 이어 이달 7일 우원식 국회의장을 참고인으로 소환하며 계엄해제 방해 의혹 수사에 속도를 내고 있다. 특검은 투표에 참여하지 못했던 다른 국민의힘 의원들에게도 추후 참고인 조사 협조를 요청할 계획이다.

우원식 국회의장이 지난 7일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

특검은 박종준 전 대통령경호처장과 노상원 전 정보사령관을 재차 소환하기도 했다. 박 전 처장은 경찰과 고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤 전 대통령 체포영장 집행할 때 이를 방해한 혐의를 받고 있다. 노 전 사령관은 내란중요임무종사 혐의 등으로 서울구치소에 수감돼 있다.

특검은 이날 오후엔 구속 상태인 김용현 전 국방부 장관을 서울구치소에 방문해 조사한다. 김 전 장관은 윤 전 대통령에게 직접 비상계엄 선포를 건의하고 사전에 모의하는 등 내란·외환 사태의 핵심으로 꼽힌다. 특검은 지난 6월 김 전 장관을 위계에 의한 공무집행방해, 증거인멸 교사 혐의로 추가 기소한 바 있다.