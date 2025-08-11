광복의 의미를 빵 먹으면서 찾아요...‘성심당 빵’ 인기

광복 80주년 맞아 출시

‘광복 80주년 뜻깊은 기념선물’

‘디저트를 넘어선 의미 있는 기념품’

의미와 맛을 둘 다 잡으면서 SNS 상에서 입소문을 타고 있는 제품이 있다. 바로 한국조폐공사와 성심당이 공동 개발한 ‘광복절빵’이다. 광복 80주년을 기념해 조폐공사의 디자인 기획력과 성심당의 제빵기술이 만나 탄생했다.

성심당에 진열된 광복절 빵. 한국조폐공사

앞서 지난해 처음 출시된 ‘광복빵’은 당시 2주 만에 약 2만개가 팔리는 등 큰 인기를 끌었다. ‘광복절빵’은 기존 패키지를 리뉴얼한 제품으로, 마들렌 4개입을 한 박스로 구성했다. 8월17일까지 성심당 전 지점에서 한정 판매된다.

제품 디자인은 현존하는 가장 오래된 태극인 ‘데니 태극기’를 주제로 잡았다. 광복절빵 상자 안에는 광복의 의미를 담은 데니 태극기 브로슈어가 들어있다. 광복절 당일에는 성심당에서 미니 데니 태극기를 제작하여 구매 고객에게 배부할 예정이다.

‘데니’는 1880년대 조선에서 활동했던 미국인이다. 1886년부터 1890년까지 고종의 외교 고문을 지냈다. 데니는 ‘청한론’을 저술을 통해 조선에 대한 청의 간섭을 신랄하게 비판하며 조선은 엄연한 독립국이라고 주장했다. 해당 태극기는 청의 미움으로 파면된 데니가 미국으로 돌아갈 때 가져갔던 태극기로, 추후에 데니의 후손이 한국에 기증해 보물 제2140호로 지정됐다.

고종의 외교고문 미국인 데니가 본국으로 돌아갈 때 가져간 태극기. 국립중앙박물관

한국조폐공사와 성심당은 광복 80주년을 맞이하는 역사적 가치를 뜻깊게 기리기 위해 판매수익금 일부를 대전지방보훈청 관할 독립유공자 후손들에게 후원할 계획이다.