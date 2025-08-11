‘일가족 3명 사망’ 대구 아파트 화재, 현관문 입구 막혀 있었다 [사건수첩]

집 안 곳곳서 성냥·노끈도 발견

지난 10일 대구의 한 아파트 화재당시 현관문 입구가 가구 등으로 안에서 막혀 있었던 것으로 파악됐다.

불이 난 아파트도 사망한 일가족 소유의 집이 아닌것으로 확인됐다. 경찰은 누군가 고의로 불을 지른것으로 의심되는 정황들이 추가로 확인되고 있지만, 다양한 가능성을 열어놓고 수사한다는 방침이다.

불이 난 뒤 일가족 3명이 숨진 채 발견된 가운데 경찰이 현장 감식을 실시하고 있다. 대구=연합뉴스

11일 경찰에 따르면 대구 아파트 화재로 일가족 3명이 숨진 사건과 관련해 본격적인 사건 경위 및 원인조사에 나섰다.

대구 동부경찰서와 국립과학수사연구원 등은 이날 숨진 어머니 A(47)씨와 자녀인 B(13)군, C(11)양에 대한 부검을 11일 진행한다. 경찰 관계자는 “여러 가능성을 열어두고 기도 손상이나 독극물 중독 여부 등도 확인할 계획”이라고 밝혔다.

전날 새벽 화재로 A씨는 아파트 화단에 추락한 상태로, B군과 C양은 안방에 누운 상태로 소방대원들에게 발견됐다.

감식 결과 화재 현장에서는 안방과 거실 등 4곳에서 발화 지점이 확인됐으며 양초와 성냥도 다량 발견됐다. 또 아파트 내부 발화지점 주변에 노끈으로 묶은 서적 수십 개 등 인화성 물건들도 놓여 있었던 것으로 확인됐다.

이번 불은 전날 오전 3시 35분께 동구 신천동 아파트 11층 세대 내에서 발생했으며 19분 만에 진화됐다.

경찰 관계자는 “부검 결과가 나오는 데까지는 시일이 소요될 것으로 보인다”며 “정확한 화재 원인에 대해서도 감식 결과가 나와야 판단할 수 있다”고 밝혔다.