여름 해외 여행, KB국민카드와 함께 떠나요

KB국민카드는 11일 여름 휴가철을 맞아 해외 여행을 떠나는 고객들을 위해 다양한 할인과 캐시백 행사를 진행한다고 밝혔다.

KB국민 신용카드 및 체크카드(기업, 비씨, 마에스트로 제외) 고객 대상으로 응모 후 유럽 오프라인 가맹점에서 100유로(EUR) 이상 결제하면 10유로(EUR) 외화머니 캐시백 제공하는 행사를 10월 31일까지 진행한다.

유럽 3개 도시(런던, 파리, 바르셀로나) 프리미엄 아울렛(각 비스터빌리지, 라발레빌리지, 라로카빌리지)에 방문하는 고객에게 교통편 1+1 혜택, 최대 50달러 상당의 쇼핑 지원금, VIP 멤버 전용 할인 쿠폰, F&B 혜택 등을 제공하며 일 1만 유로 혹은 1만 파운드 이상 결제한 고객에게는 프리미엄 VIP 라운지 이용권을 11월 30일까지 제공한다.

KB Pay 여행 내 제휴 여행사(하나투어, 모두투어, 참좋은여행)에서 해외 여행 상품 결제 시 3% 즉시 할인도 9월 30일까지 제공한다.

행사 관련 자세한 사항은 KB Pay 앱에서 확인 가능하다.