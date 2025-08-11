제주 기린빌라리조트에서 숙박과 캠핑을 한 번에

10월 말까지 ‘스테이 앤 캠프 패키지’ 운영

제주 청정 산마루에서 색다른 투숙 경험

제주 서귀포시 한라산 중산간 지역에 자리한 기린빌라리조트는 숙박과 캠핑을 동시에 즐길 수 있는 ‘스테이 앤 캠프 패키지(Stay & Camp Package)’를 출시했다. 운영 기간은 10월 30일까지다.

이번 패키지는 리조트 내 숲속에 마련된 ‘기린캠프랜드’에서의 캠핑 체험과 프리미엄 독채 객실 1박이 결합된 형태다. 자연 속 힐링과 캠핑의 낭만을 동시에 누릴 수 있는 것이 특징이다.

투숙객은 플래티넘 디럭스 킹 또는 패밀리 객실(50평형 복층 구조) 1박과 함께 오후 3시부터 8시까지 총 5시간 동안 캠핑 전용 데크에서 캠핑 체험을 할 수 있다. 캠핑 장비는 텐트, IGT 테이블, 캠핑 체어, 조리도구 등으로 4인 기준으로 세팅되며, 바비큐 장비(숯, 그릴 등)와 맥주 4캔(아이스박스 제공)도 제공돼 캠핑 분위기를 더한다.

이 밖에도 세븐일레븐 기린리조트점 전용 1만원 상품권이 함께 제공되며, 2박 이용 시 오후 12시 레이트 체크아웃 혜택도 받을 수 있다.

패키지 가격은 1박 19만5000원부터고, 하루 2팀 한정으로 운영된다. 14일 전 직접 예약 시 5% 할인되는 얼리버드 혜택도 마련돼 있다.

리조트 관계자는 “이번 패키지는 리조트 투숙만으로는 부족했던 자연 속 체험과 힐링을 동시에 누릴 수 있는 상품으로, 가족 단위 여행객과 연인, 반려동물 동반 고객에게 인기가 많을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 다양한 계절형 콘텐츠를 통해 제주 자연의 매력을 전달해 나갈 것”이라고 전했다.

기린빌라리조트는 한라산 숲과 곶자왈에 둘러싸인 독채 리조트로, 전 객실 개별 정원과 주방이 갖춰져 있어 장기 투숙 숙소로도 인기가 높다. 개별 수영장이나 자쿠지를 갖춘 프라이빗한 객실도 있으며, 반려동물 동반 가능 숙소도 있다. 지난 7월에는 ‘기린캠프랜드’에 야외 수영장, 유아풀, 편의점, 라운지, 캠프파이어장을 오픈해 새로운 힐링 공간을 선보이고 있다.