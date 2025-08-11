가정연합(통일교) “일부의 일탈로 종교단체 전체를 범죄집단 취급해선 안 돼” 입장문 발표

“가정연합이 정치권력과 국가 정책에 개입해 정교분리의 헌법 가치를 훼손한 것처럼 공표되는 상황 우려”

“정교분리 헌법가치 위반한 그 어떤 구상도 한 적 없어…대한민국 안위와 번영 위해 기도할 뿐”

“전직 고위 간부 일탈을 사전에 막지 못해 매우 유감”

“특검 수사에 성실히 임하고 협조 중…진실이 왜곡되거나 묻혀선 안 돼”

김건희 특검, 통일교 서울 본부 압수수색 실시 (서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 18일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 압수수색을 실시한 서울 용산구 통일교 서울 본부 모습. 이날 특검팀은 '건진법사 청탁 의혹'과 관련해 가평에 위치한 통일교 본부와 서울 용산구에 있는 서울 본부에 대한 압수수색을 실시했다. 2025.7.18

세계평화통일가정연합(통일교)이 11일 ‘일부의 일탈로 종교단체 전체를 범죄집단 취급해선 안 된다’는 제목의 입장문을 냈다. 김건희씨를 둘러싼 여러 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 건진법사 전성배씨를 연결고리로 연루 의혹을 받는 통일교에 대해서도 수사 중인 것과 관련, 일부 정치인을 중심으로 마치 통일교가 정치권력과 국가 정책에 개입해 정교분리(政敎分離)의 헌법 가치를 훼손한 것처럼 알려지는 데 대해 깊은 우려를 표명한 것이다.

가정연합은 입장문에서 “이번 사안의 진실이 철저히 규명될 수 있도록 특검 수사에 긴밀히 협조하고 있고, 수사가 진행 중인 만큼 다양한 의혹에 대해 인내하고 있다”면서도 “하지만 가정연합이 정치권력과 국가 정책에 개입해 정교분리의 헌법 가치를 훼손한 것처럼 공표되는 상황에 대해 매우 우려를 금할 수 없다”고 밝혔다. 가정연합은 이어 “지난 며칠간 일부 정치인은 가정연합 실명을 거론하며 마치 대선을 통해 정권을 매수하고 국정에 개입하거나 헌정 질서를 훼손했다는 과격한 표현들을 반복했다”며 “가정연합은 헌법 제20조 2항(종교와 정치는 분리된다)을 위반한 그 어떤 구상을 한 사실이 없다. 가정연합은 대한민국의 안위와 번영을 위해 예배드리고 기도할 뿐”이라고 강조했다. 가정연합은 ‘건진법사 청탁 의혹’의 핵심 인물로 구속된 통일교 전 세계본부장 윤모씨 사건에 대해 “전직 고위 간부의 일탈을 사전에 막지 못한 것은 매우 유감”이라며 사과의 뜻을 내비쳤다.

가정연합은 다만, “이는(윤씨 사건은) 신뢰에 기반해 운영되는 종교 단체에서 일어난 예상치 못한 일이었고, 그 피해를 가정연합과 신도들이 감내하는 상황”이라며 “한때 대표 목회자 격이었던 간부의 개인 욕심으로 피해를 입은 전 세계 가정연합 신도들에게 마치 연좌제를 적용하는 듯한 분위기는 대단히 우려스럽다”고 밝혔다. 가정연합은 “법과 절차를 존중하며 모든 수사 과정이 공정하고 객관적으로 이루어지기를 기대한다”며 특검과 정치권, 언론을 향해 “정치적 이해관계와 매일 변화하는 정국 속에서 진실이 왜곡되거나 묻혀서는 안 된다”고 요청했다.

