영덕군, 화마 상흔 딛고 산림복구 총력

郡 66명·주택 1600여채 산불피해

TF팀 구성… 일상·생태 회복 지원

송이 피해 임가에 특별위로금도

경북 영덕군이 지난 3월 말 초대형 산불에 잿더미가 된 산림 복구에 본격 착수했다.



11일 영덕군에 따르면 올봄 경북 북부지역을 강타한 초대형 산불에 따른 군 피해지역은 1만6207㏊에 달한다. 사망자 10명을 포함해 총 66명의 인명피해와 1600여채 주택이 불에 탔다.

불에 타 죽은 나무를 잘라낸 후 토사가 흘러내리지 않게 층을 만들어 가꾼 모습. 영덕군 제공

군은 이재민 지원과 피해 복구를 위한 TF팀을 구성, 피해 주민들의 생계 보호와 자연 생태 회복을 동시에 도모하기 위한 계획을 수립해 이재민 임시주택 보급을 마무리하고 긴급 벌채, 사방공사, 임가 지원 등의 산림 복원작업을 체계적으로 진행하고 있다.



우선 산불 피해지 398ha를 긴급 벌채하고 산사태와 토사 유출을 막기 위해 20개 지구 123개소에 사방공사를 병행하고 있다.



산림 피해가 발생한 지역 주민들에 대한 직접적인 경제 지원도 함께 이뤄지고 있다. 군은 송이 피해 임가에 대해 특별위로금 지급을 완료했다. 또한 송이를 대체하는 작물을 보급하는 사업을 연내로 완료해 피해 임가에 대한 지원을 속도감 있게 추진할 계획이다.