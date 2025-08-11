“서울대 출신의 위엄”…‘할리우드 진출’ 김태희, 유창한 영어 인터뷰 ‘화제’

배우 김태희가 외신 기자와의 인터뷰에서 유창한 영어 실력을 선보이며 국내외 팬들의 이목을 끌었다.

프라임 비디오 오리지널 시리즈 ‘버터플라이’ 월드 프리미어 행사에 참석한 배우 김태희. UPI연합뉴스

김태희는 지난 5일(현지시간), 미국 뉴욕 유니언 스퀘어에 위치한 리갈 극장에서 열린 아마존 프라임 비디오 오리지널 시리즈 ‘버터플라이’의 월드 프리미어 행사에 참석했다.

이날 그는 외신 기자로부터 “왜 버터플라이를 봐야 하나”는 질문을 받고, 자신감 있게 영어로 “실감이 나는 액션신과 감동적인 이야기가 담겨있다. 시청자들에게 흥미와 즐거움을 선사할 것”이라고 답했다.

해당 영상은 유튜브와 각종 온라인 커뮤니티, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 퍼지며 큰 화제를 모았다. 누리꾼들은 “태쁘가 영어 하는 건 처음 본다”, “지성과 미모를 겸비한 배우”, “우아하고 당당하다”는 등 뜨거운 반응을 보이며 호평을 이어갔다.

‘버터플라이’는 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 스파이 스릴러 시리즈로, 베일에 싸인 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴)과 그를 제거하기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티) 간의 숨 막히는 추격전을 그린다.

대니얼 대 킴이 제작과 주연을 맡았으며, 김지훈·박해수·성동일·이일화 등 국내 배우들도 대거 합류해 제작 당시부터 기대를 모았다.

김태희는 이번 작품을 통해 데뷔 이후 처음으로 영어 연기에 도전해 더욱 주목받고 있다. 서울대학교 의류학과 출신으로, 재학 중 광고 모델로 발탁되며 연예계에 입문한 그는 ‘천국의 계단’, ‘용팔이’, ‘마당이 있는 집’ 등 다양한 작품에서 꾸준한 활동을 이어왔다. 2017년에는 가수 겸 배우 비(정지훈)와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

한편, 김태희의 할리우드 데뷔작 ‘버터플라이’는 오는 13일 프라임 비디오를 통해 전 세계 동시 공개되며, 국내에서는 22일부터 tvN에서 매주 금·토 오후 10시 40분 방송될 예정이다.