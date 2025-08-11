세계일보
이재명 대통령, 임시 국무회의서 8·15 특별사면안 의결 [한강로 사진관]

입력 : 2025-08-11 16:39:16
수정 : 2025-08-11 16:39:15
남정탁 기자 jungtak2@segye.com
한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다. 

 

이재명 대통령은 11일 국빈 방한한 또 럼 베트남 당서기장과  공식 환영식 및 정상회담을 갖고 양국 간 협력을 미래지향적으로 발전하는 '한국-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명'을 채택했다.

 

이 대통령은 이날 오후 열린 임시 국무회의에서 조국 전 조국혁신당 대표, 윤미향 전 더불어민주당 의원, 윤건영 의원과 백원우 전 의원, 최강욱 전 의원, 조희연 전 서울시교육감 등이 포함된 8·15 특별사면안을 의결했다. 야권에서는 홍문종 전 새누리당 의원, 정찬민 전 국민의힘 의원, 심학봉 전 새누리당 의원 등이 특사 명단에 포함됐다.

