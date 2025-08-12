공휴일도 해외주식 배당금 지급… 카카오페이증권, 업계 첫 서비스

카카오페이증권은 업계 최초로 공휴일에도 해외주식 배당금을 지급하는 서비스를 15일 광복절부터 시행한다고 11일 밝혔다.



그간 국내 공휴일에 해외주식 배당이 발생할 경우 증권사들은 다음 영업일 이후 고객 계좌에 반영했지만, 카카오페이증권은 배당금 수령 지연에 따른 사용자 불편을 해소하고 배당 재투자와 현금흐름 관리를 유연하게 하기 위해 기존과 동일하게 달러로 공휴일에 배당금을 받을수 있는 내부시스템을 구축했다.



이번 서비스는 단순한 시스템 개선을 넘어 사용자 입장에서 실질적인 편익을 제공하는 데 의미가 크다. 미국 주식시장은 한국의 공휴일에도 정상적으로 거래가 진행되는 만큼, 카카오페이 증권 사용자들은 다가오는 긴 추석연휴에도 지급된 배당금을 활용해 재투자에 나설 수 있을 것으로 기대된다.



카카오페이증권 관계자는 “배당 재투자 수요가 꾸준히 늘어나는 가운데 고객 투자 편의를 높이기 위해 공휴일 지급체계를 선제적으로 마련했다”며 “고민과 개선을 지속해 나가겠다”고 말했다.