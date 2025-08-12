하나銀, 금융권 최초 ‘金 실물 운용 신탁’ 출시

24K 순금… 보관부터 처분까지 가능

하나은행은 금융권 최초로 금 실물을 안전하게 보관하면서 운용수익을 낼 수 있는 ‘하나골드신탁’을 출시했다고 11일 밝혔다.



이번 ‘하나골드신탁’을 통해 하나은행은 금 실물 자산의 보관에서부터 운용, 처분까지 가능한 금 신탁 상품 라인업을 구축하게 됐다. 하나은행은 지난 6월 한국금거래소디지털에셋과 협약을 맺고 금 실물을 합리적인 가격으로 처분할 수 있는 시스템을 선보인 바 있다.



이 상품은 고객이 보유한 금을 은행에 맡기면 연 1.5%의 운용 수익을 얻으면서도 만기 시 금 실물을 그대로 돌려받을 수 있는 구조로 설계됐다. 기존에 단순 보관만 가능했던 금을 실제 수익 창출이 가능한 운용 자산으로 전환시킨 혁신적인 접근이다.



하나골드신탁 고객은 자신이 보유한 금을 하나은행에 맡기고 한국금거래소디지털에셋이 모바일 웹으로 제공하는 감정결과를 확인할 수 있다. 운용 여부 동의절차를 거쳐 만기에 운용수익과 금 실물을 돌려받는 구조다. 운용수익은 현금으로 지급되고, 고객이 원하는 경우 실물로도 받을 수 있다.



가입 가능 품목은 24K 순금으로, 최소 가입중량은 100g이다. 서초금융센터와 영업1부 지점에서 시범운영을 거친 후 18일부터 서울 25개 영업점과 부산 해운대동백 지점까지 26개 영업점으로 확대할 예정이다.



최근 글로벌 및 국내 자본시장의 변동성이 크지면서 금은 대표적인 안전자산으로 자리 잡고 있다.



하나은행 관계자는 “하나골드신탁(운용)은 금 실물도 운용 가능한 자산이 될 수 있다는 인식 전환의 시발점이 될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 자산관리의 새로운 패러다임을 제시할 수 있는 혁신적인 상품을 지속적으로 출시하겠다”고 밝혔다.